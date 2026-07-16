校園天地｜聖公會基德小學畢業禮　師生家長「因愛而行」感動流淚

聖公會基德小學1962年創校，一直秉承「非以役人，乃役於人」的基督精神。學校不僅注重學術成就，更強調品德培育和關愛文化的傳承。（內容由聖公會基德小學提供）



今年，學校以「因愛而行」作為畢業典禮的主題。本屆畢業生在2020年入學，他們嘗試過突然停課和在家網課，在這期間，老師與家長保持緊密溝通，致電關心學生的情況，陪伴學生適應人生變化。

聖公會基德小學第六十三屆畢業典禮現場設有精美拍照區，畢業生與家長在此合照留念，記錄人生里程碑。（聖公會基德小學提供）

主禮嘉賓親身見證愛的傳承

本屆畢業典禮邀請到聖三一中心幼稚園．幼兒園呂婉婉校長擔任主禮嘉賓，作為基德小學的畢業生，她與台下的學弟妹分享了兩段她和母校「愛的故事」。

升讀小一的呂校長每天探索校園。記得有一次小息，呂校長「出閘」離開學校，走到馬路對面的便利店購買零食，回校時，她被訓導主任逮個正着，呂校長解釋自己有注意交通規則，是個小心過馬路的好孩子。正當呂校長以為自己會被嚴詞責備時，訓導主任首要關心呂校長的安全，不但沒有處罰呂校長，反而教導了她易地而處，讓她明白老師的擔心。

接任聖三一中心幼稚園．幼兒園校長一職後，呂校長帶領學生走入社區，其中一份專題研習的主題是了解啟德河的生態。基於幼兒的生理結構，在戶外學習期間，老師有需要為幼兒尋找洗手間。呂校長聯絡位於啟德河旁邊的基德小學，查詢能否讓幼兒借用洗手間。呂校長當時沒有表露基德校友的身份，即便如此，當基德校長知道幼兒的需要後，馬上安排工友陪伴幼兒，並逐一為他們的水樽添上食水。

在基德裡，「愛」不是一句口號，如同聖經《約翰一書》3:18所教導：「我們相愛，不要只在言語或舌頭上，總要以行為和真誠表現出來。」

學校大堂成了畢業生的「集體回憶牆」。數十幀他們身穿畢業袍的校園生活照，拼貼成一個巨大的心形圖案。（聖公會基德小學提供）

「因愛而行」音樂劇觸動觀眾

畢業典禮的壓軸環節是校方悉心籌備的「因愛而行」音樂劇。舞台燈光漸暗，劇情帶領觀眾穿越時空，重返小一新生初登基德校園的場景。台上響起悠揚的歌聲，伴隨大熒幕播出一張張珍貴的校園活動照片，小學六年生活的歡笑和汗水重現畢業生眼前。各班班代表步出前台，逐一向陪伴成長的班主任老師獻上感謝，並訴說自己埋藏已久的心底話，場面溫馨感人，不少觀眾淚紅了眼眶。

觀眾專注欣賞「因愛同行」壓軸音樂劇。畢業生及老師神情投入，家長紛紛拍攝留念，全場氣氛溫馨動人。（聖公會基德小學提供）

音樂劇迎來高潮部份。熒幕上逐一展示學生小一入學和小六畢業的證件相片，有別於靜態回顧，校方今年運用AI技術，根據每位學生的個性及專長，為相片製作栩栩如生的動態效果，例如：頭頂足球的陽光姿態，或演奏樂器的才藝瞬間。在動畫尾聲，熒幕上「六年級的我」與「一年級的我」衝破隔閡，在觀眾面前相視歡笑、深情擁抱，象徵他們完成小學階段，迎接人生的新篇章。

校方以AI技術將學生「小一入學」及「小六畢業」的證件相片活化，動態呈現畢業生六年來在基德的成長蛻變。（聖公會基德小學提供）

畢業典禮圓滿落幕，一眾畢業生在母校校訓「非以役人，乃役於人」的見證下，與老師及家長保留珍貴定格。（聖公會基德小學提供）

（內容由聖公會基德小學提供）

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