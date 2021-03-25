泛民47人初選案　林卓廷吳政亨放棄保釋覆核　下周再上庭

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-03-25 11:36

47名泛民人士涉參與去年「35+」初選，被指違反《港區國安法》，未獲保釋的林卓廷及吳政亨，今(25日)行使其每周上庭一次作保釋覆核的權利，被押送到西九龍法院再提訊，惟兩人最終放棄申請，林稱需時作準備，兩人繼續保留有關權利，並會於下周三(31日)再作同樣覆核。

另4被告將於下周在高院申請保釋。(詳看下圖)

已獲保釋的11人及他們的保釋條件。(詳看下圖)

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36名被未獲保釋的被告。(詳看下圖)

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47名被告，被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

該案押後至5月31日再訊。

案件編號：HCCP 141/2021