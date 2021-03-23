泛民47人初選案　尹兆堅再申保釋被拒　離庭大叫律政司等天收

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-23 13:40

47名民主派人士因組織和參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，其中在裁判法院不獲保釋的尹兆堅，今(23日)向高等法院再申請保釋，並由國安法指定法官杜麗冰現正處理其申請。尹由資深大律師夏博義代表，整個申請程序長逾一小時，惟尹的申請最終被拒，法官會稍後下判辭解釋，尹需繼續還柙。

尹兆堅被帶離法庭前，向旁聽的親友謂：「撐住！」又叫：「DOJ(律政司)等天收。」早前獲保釋的黃碧雲今亦有到法庭旁聽。

高院將於本月內處理尹兆堅等5人的保釋申請。(詳看下圖)

已獲保釋的11人及他們的保釋條件。(詳看下圖)

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36名被獲保釋的被告。(詳看下圖)

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戴耀廷、區諾軒及黃之鋒等47名被告，被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

該案押後至5月31日再訊。

案件編號：HCCP 141/2021