銀河通用機械人零售店首營業　有人好奇光顧指偏慢　上海客嘆新奇

「北京銀河通用機器人」於香港開設機械人自主零售店Galbot Store，為中國內地以外首批分店。3間店舖今日（9月1日）起於紅磡新海濱、灣仔海濱和啟德體藝館營運，售賣支裝飲品、薯片及香港特色紀念品。



新店今日吸引途經市民及遊客一窺究竟。有在灣仔海濱跑步的市民嘗試買飲品，指購買過程偏慢，「一定慢過飲品機啦」，但稱未來仍會再試，看看它有沒有進步，另有人則指過程速度可接受，但認為售價偏貴。有上海遊客大嘆新奇，因全國已有200間，但上海仍一間也沒有。



銀河通用機器人零售店灣仔海濱分店9月1日開始營業，售賣支裝飲品、薯片及香港特色紀念品。（洪戩昊攝）

銀河通用機器人零售店灣仔海濱分店9月1日開始營業，售賣支裝飲品、薯片及香港特色紀念品。（洪戩昊攝）

飲品作價14至18元 跑步人士希望會增加運動飲料

灣仔海濱店設於紅隧口旁，要由銅鑼灣站一帶，經行人天橋前往。該店售賣支裝飲品、薯片及香港特色紀念品。當中，內地品牌「李小艾」小青檸汁作價14元，其餘飲品一律作價18元，包括不同款式的茶和水。

銀河通用機器人零售店灣仔海濱分店9月1日開始營業，售賣支裝飲品、薯片及香港特色紀念品。（洪戩昊攝）

經過店舖所在位置的人，大部份是在灣仔海濱跑步的人。當中，李先生路過時看到該店，覺得頗有趣，所以便嘗試買飲品。嘗試過後，他指購買過程偏慢，「一定慢過飲品機啦，飲品機撳個掣就彈落嚟。」不過，他表示若跟朋友在附近跑步便會再光顧，看看它有沒有進步。他亦表示，希望會增加更多適合跑步人士的飲品種類，例如運動飲料。

市民曾先生認為過程速度可接受，「就咁撳個touch screen（觸控式螢幕）就好快搞掂」。不過他認為18元的定價偏貴，尤其是與便利店相比。

銀河通用機器人零售店灣仔海濱分店9月1日開始營業，售賣內地品牌「李小艾」小青檸汁作價14元，其餘飲品一律作價18元。（洪戩昊攝）

顧客購買時，只需點擊觸控式螢幕選購及付款便可。（洪戩昊攝）

上海客嘆新奇：上海一間也沒有

來自上海的施先生同樣指出購買過程偏慢的問題，但他認為始終是新技術，相信適應過後會更好。他亦大嘆新奇，因為原來雖然全國有超過200間機械人自主零售店，但上海一間也沒有。