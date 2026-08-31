銀河通用落戶香港　機械人零售店9.1營運　陳茂波試購時語言不通

「北京銀河通用機器人」於中國內地以外首度設立機械人自主零售店，3間店舖明日（9月1日）起於紅磡新海濱、灣仔海濱和啟德體藝館營運。其中，啟德店今日於啟動禮率先開放，出售支裝飲品及菠蘿油、雞蛋仔等造型的香港紀念品 。店面設有平板電腦，顧客可選擇需要的貨品及付款後，機械人便會把貨品拿給顧客。顧客亦可與機械人「店員」對話，不過財政司司長陳茂波今早試購時稍有不順，三度以廣東話發問，但對方以普通話回答。



全港首批、三間機械人自主零售店將於明日起正式營運。其中，啟德店今日於啟動禮率先開放，貨架上有支裝飲品及菠蘿油、雞蛋仔等造型的香港紀念品 。（洪戩昊攝）

全港首批、三間機械人自主零售店將於明日起正式營運。其中，啟德店今日於啟動禮率先開放，貨架上有支裝飲品及菠蘿油、雞蛋仔等造型的香港紀念品 。（洪戩昊攝）

機械人零售店有售香港特色紀念品

機械人零售店名為「銀河太空艙」，支裝飲品暫未標價，出售農夫山泉等品牌。店內亦有發售香港特色紀念品，其中菠蘿油造型紀念品售69.9元，的士模型則售110元。支付方式方面，除八達通外，店舖支援大部份電子支付工具，包括信用卡、微信支付及支付寶等。

陳茂波購物 與機械人語言不通「搭錯線」

出席啟動禮的財政司司長陳茂波為首位顧客，他以廣東話向機械人店長表示打算購買禮物給明天開學的小朋友，詢問它有甚麼推介。不過，他首三次詢問時，機械人似乎「搭錯線」，以普通話反問要否介紹不同品種的機械人。直至第四次，機械人才順利以廣東話回應，並將「開學禮包」拿給陳茂波。

全港首批、三間機械人自主零售店將於明日起正式營運。出席活動的財政司司長陳茂波獲邀成第一位顧客（洪戩昊攝）

中國內地以外首間店舖 銀河通用：落戶香港是重要一步

銀河通用創始人兼首席技術官王鶴指，雖然公司於全國擁有超過200間機械人零售店，但公司落戶香港是走向世界的重要一步。他表示，機械人沒人控制，是自主感知環境及與顧客交流。機構人採用大語言模型，理論上能以不同語言對話。至於保安，由於機械人有全程錄影功能，所以萬一遇上盜竊情況，也會有影片作證據。

銀河通用創始人兼首席技術官王鶴指，機械人背後是大語言模型，理論上能以不同語言對話。（洪戩昊攝）

陳茂波：香港在機械人普及大潮中擔當三大角色

陳茂波則指，有人認為機械人將來會像智能手機一樣普及，甚至有金融機構的研究預測，到2050年，全球人形機器人數量將達到10億台，帶動的產業規模高達5萬億美元。在這股大潮之中，香港會擔當應用場、研發生態，及資本鏈三個角色。