港投公司第三度出手投資！銀河通用機械人初級版產品　料僅售數萬

繼人工智能語言大模型公司思謀及百圖生科後，香港投資管理有限公司宣布投資銀河通用機器人，成第三間合作的科技公司



行政總裁陳家齊於簽約儀式後見記者，她表示，港投公司圍繞著人工智能大型語言模型投資，目前鎖定人工智能為重點賽道之一，並通過投資，爭取中、長期合理回報，亦會匯聚資源，支持創科和策略產業發展。

她又表示，具身智能（Embodied AI）可加速培育新質生產力，符合中國昨天結束的三中全會當中，所提出高水平發展的要求。

陳家齊（圖右）指出，港投公司目前鎖定人工智能為重點賽道之一，並通過投資，爭取中、長期合理回報，亦會匯聚資源，支持創科和策略產業發展。（黃浩謙攝）

料售價可媲美汽車市場

北京大學助理教授、北大一銀河通用具身智能聯合實驗室主任黃鶴表示，以目前的技術，作為家庭機械人的能力仍有不足，但以可應付部份工、商業工序，公司會由「夜間零售」做起，例如將與美團合作發展「廿四小時無人值守藥店」，預料未來一、兩年在香港會開始有項目推出，期望五年後可大規模落地。

他又表示，未來三至五年，會加強機械人雙手及腿部的靈活性，以及機械人的安全性，包括如何避免與小朋友、長者及小動物的接觸，以應付家庭需要。

售價方面，他認為未來10至15年，可成長至媲美汽車市場，產品有幾萬元的初級版，到可視乎個人需要而訂製的高端市場。