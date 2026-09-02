東華學院招失落JUPAS生入讀　聯招處：後續收生安排　非市場推廣

有大學聯招（JUPAS）申請人在開學前夕，收到自資院校東華學院的電郵，稱從大學聯招處知悉申請人無聯招取錄通知，查詢是否有興趣入讀該學院課程。據《明報》引述該申請人指，不不曾報讀該校，憂個人資料被擅自作其他用途。



聯招處回覆查詢時表示，自2012年新學制實施以來，一直設有補選及後續收生安排。補選完成後，如九所聯招參與院校或SSSDP「資助計劃」院校的個別課程仍有學額空缺，院校可查閱處理相關收生工作所需的申請人資料，並直接聯絡合適的申請人。



處方指，申請人在遞交聯招申請時，已透過申請聲明及個人資料收集聲明獲告知，其個人資料可由大學聯招處及相關院校用於處理其申請及相關收生工作，又指有關做法與「市場推廣目的不同」。



東華學院。（資料圖片）

東華：未獲學位取錄資料 由大學聯招處提供 一貫招生程序

根據《明報》報導，該電郵稱學院知悉該學生無JUPAS取錄通知，故給予一日考慮有否興趣入讀本學年「應用老年學理學士」課程，最遲於昨日下午五時答覆，強調尚餘小量學額。電郵提供的網站資料列明課程一年學費86,810元、四年總學費逾34.72萬元；如獲資助者一年34,930元、總學費13.97萬元。

東華學院回覆查詢時表示，有關申請人的資料由大學聯招處按既定程序提供，重申上述安排屬大學聯招處與各參與院校一直採用的招生程序。

聯招：如院校學額有空缺 可查詢未獲取錄申請人意向

聯招處則指，自2012年新學制實施以來，一直設有補選及後續收生安排。補選完成後，如九所聯招參與院校及或SSSDP「資助計劃」院校的個別課程仍有學額空缺，院校可按既定安排，進一步考慮仍未獲得補選取錄資格的合適申請人。

院校可考慮申請人入讀任何可經「大學聯招辦法」選報的課程，包括其原有課程選擇名單以外的課程。申請人無須重新向院校提出申請；如院校經評核後決定給予取錄資格，將直接通知有關申請人。

處方向東華學院了解，稱學院因「應用老年學（榮譽）理學士」課程仍有學額，遂聯絡未獲得聯招取錄資格的申請人，了解其是否有意獲該課程進一步考慮。該課程為可經聯招選報的課程。東華學院會在確認申請人的意向後進行整體評核，以決定是否給予取錄資格。處方指，院校在作出收生決定前了解申請人的意向，是執行既定後續收生安排的一部分。

大學聯招網站正作資料更新。（JUPAS網頁截圖)

學生申聯招已聲明資料可用於院校收生工作 事件與市場推廣目的不同

大學聯招處指，申請人在遞交大學聯招辦法申請時，已透過申請聲明及個人資料收集聲明獲告知，其個人資料可由大學聯招處及相關院校用於處理其申請及相關收生工作，「包括考慮申請及就收生安排與申請人聯絡。」

而聲明另設有供申請人選擇是否同意其個人資料作市場推廣用途的安排。處方指，市場推廣與院校為處理聯招申請及相關後續收生工作而使用申請人資料，屬不同的資料使用目的，不應混為一談。

聯招處補充，現時聯招網站正進行2027年度資料更新，部份2026年度網頁內容已暫停開放。上述安排原載於聯招網站的「未獲得補選取錄資格的申請人需注意事項」頁面。「大學聯合招生處」 亦已於今年8月25日，透過網上申請系統訊息匣及申請人登記的電郵地址，通知未獲得補選取錄資格的申請人有關安排。