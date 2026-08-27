29歲男拳手涉針對對手 兩度在社交平台起底兼負評 被私隱署拘捕
撰文：石國威
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個人資料私隱專員公署今日（27日）在九龍區拘捕一名29歲中國籍男子，指他涉嫌在未經資料當事人的同意下披露他的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定，被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。
私隱專員公署指調查顯示，被捕人士自去年初與事主參加同一個拳擊比賽後，便開始針對事主，在去年3月及在本月，有人先後兩次在兩個社交媒體平台的個人帳戶發布帖文，披露事主的個人資料，並對他作出負面的評論。事主被披露的個人資料包括他的英文姓名、中文別名、社交媒體平台帳戶名稱、現職公司社交媒體平台帳戶名稱，以及他的照片。
被捕人士獲准保釋
私隱專員公署提醒市民，不要因為私人糾紛而將他人「起底」，並指「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款港幣100萬元及監禁五年。
今次個案，私隱專員公署是於今日在九龍區拘捕一名29歲中國籍男子，被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。
去年3月及本月兩次在兩個社交平台個人帳戶披露事主個人資料
調查顯示，被捕人士自從2025年年初與事主參加了同一個拳擊比賽後，便開始針對事主。在2025年3月及2026年8月，有人先後兩次在兩個社交媒體平台的個人帳戶發布帖文，披露事主的個人資料，並對他作出負面的評論。事主被披露的個人資料包括他的英文姓名、中文別名、社交媒體平台帳戶名稱、現職公司社交媒體平台帳戶名稱，以及他的照片。
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