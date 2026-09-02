名古屋亞運｜啟德體育園燈光展、運動體驗日撐港隊　直播指定賽事

名古屋亞運會9月19日開鑼，港隊今屆派出約580名運動員競逐38個項目。啟德體育園除了有賽事直播活動，亦在主場館外牆舉行大型燈光展，展示「全城上下撐港隊」及「GO! TEAM HKG」等打氣訊息。另外，亦舉辦親子同樂日，設個互動遊戲及體驗專區挑戰欖球、空手道、匹克球、柔道及劍擊等熱門運動。



啟德體育園。

「亞運」主題大型動感燈光展（啟德主場館外牆）

日期：2026年9月15日至10月24日

時間：每晚8時至8時30分

最佳觀賞地點︰啟德承豐道公園、九龍灣啟德橋、土瓜灣海心公園海濱長廊

燈光展以繽紛耀眼的色彩揭開序幕，象徵運動帶來的激情與活力，隨後展示「全城上下撐港隊」及「GO! TEAM HKG」等打氣訊息，將港人的支持化作閃耀光芒。多個亞運項目包括乒乓球、單車、劍擊、足球，以及今年正式列為獎牌項目的電競（E-Sports）等，會以充滿動感的視覺效果躍現主場館外牆，向一眾征戰亞運的港隊運動員送上最強應援。

運動潛能奇遇記2026 親子同樂日

運動潛能奇遇記2026親子同樂日

日期：2026年9月19日

時間：上午9時至傍晚6時

地點︰啟德體藝館習藝坊即場登記

參加資格：3歲或以上

報名︰https://www.kaitaksportspark.com.hk/tc/community-programmes/116

現場變身成為大型運動玩樂空間，設有多個互動遊戲及體驗專區，讓一家大小盡情挑戰欖球、空手道、匹克球、柔道及劍擊等熱門運動，發掘自己的運動潛能。前港隊欖球代表姚錦成及多位專業欖球教練到場，帶領參加者落場體驗，分享運動秘訣。參加者須先登記成為「啟德體育園之友」。

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「撐港隊」期間限定店

日期： 即日至2026年10月6日

時間︰每日上午11時30分至晚上8時30分

地點︰啟德零售館2 中庭

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亞運賽事直播

日期︰2026年9月19日至10月4日（指定賽事）

地點︰啟德零售館2 中庭