香港國際七人欖球賽賽程確定 明年4月9至11日重返啟德體育園
撰文：蕭通
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香港國際七人欖球賽將於2027年4月9至11日重返啟德體育園，世界欖球總會（World Rugby）周三（29日）確認2027年滙豐SVNS七人欖球系列賽，以及世界錦標賽的舉辦地點和日期。香港站賽事將於2027年4月9至11日舉辦，再次為滙豐世界七人欖球錦標賽揭開序幕。
根據最新賽程，於2026年舉辦系列賽的城市將再次回歸，而3輪世界錦標賽也將再度於香港、西班牙巴利亞多利德，以及法國波爾多舉行。
於2026年賽季，整項活動共吸引超過53萬名球迷入場，較2025年度增長21%。其中，香港站3日共吸引11.3萬人次入場，並以單日41,457名觀眾刷新入場紀錄。此外，賽事的社交媒體曝光量連續兩年突破10億次，數位互動量較前一年同期成長60%，持續吸引世界各地的新觀眾。
世界七人欖球賽總經理沈本德（Sam Pinder）表示，上個賽季的成功，包括在香港創紀錄的觀眾人數，以及賽事在社交平台上的曝光率持續增長，均反映賽事在全球的影響力。
他又稱，「滙豐SVNS世界七人欖球錦標賽」將在已建立的堅實基礎上繼續發展。隨著2028年洛杉磯奧運會資格賽的臨近，2027賽季將更具意義，屆時世界頂尖球隊將為爭奪這項巔峰賽事的參賽資格，而展開激烈角逐。主辦方表示，購票詳情將於稍後公布。
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