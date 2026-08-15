啟德體育園票尾經濟商戶增至逾30%　金民豪望協同效應擴大至全港

啟德體育園近年積極推動「票尾經濟」，行政總裁金民豪表示園區參與的商戶比例已由超過10%大幅提升至超過30%，生意額更錄得顯著增長。他指園方一直與本地零售業協會緊密接觸，期望園區能發揮強大帶動作用，聯同香港其他各大場館，將「票尾經濟」的協同效應擴大至全港。他形容這種以門票帶動消費的模式成效顯著，吸引大批外地旅客專程赴港，充分彰顯香港盛事經濟的強勁復蘇。



金民豪在香港電台訪談節目《廣播道會客室》，接受行政會議成員林健鋒的專訪。

金民豪在香港電台訪談節目《廣播道會客室》，接受行政會議成員林健鋒的專訪，輕鬆氣氛中解構啟德體育園內部環境，以及深入剖析主場館如何成為引爆香港經濟的全新強大引擎。展望未來，金民豪透露園區期望進一步深入社區，特別與九龍城等鄰近地區保持緊密連結，透過文體旅的深度融合，讓區內的食肆和商戶更進一步受惠於盛事活動帶來的龐大人流和商機，並結合如啟德郵輪碼頭等周邊優勢，為社區和香港注入源源不絕的協同發展動能。

除了「票尾經濟」效益，金民豪幽默地笑言希望將啟德體育園打造成與節目同名、名副其實的「香港會客室」。他指，啟德主場館內特設57間頂級企業廂房，專門為香港頂尖企業與跨國公司打造世界級接待殿堂，透過全面提升賓客體驗，重新定義香港的文體旅頂級招待標準。

另外，節目中談及體育園的就業方面，金民豪表示啟德體育園除了提供日常崗位外，在大型盛事期間亦創造大量工作機會，例如在香港國際七人欖球賽舉行期間，單日便需要動員約4000名員工。