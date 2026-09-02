宏福苑業主大會｜核數報告出錯　上次大會否決　核數師請辭

大埔宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」相隔約一個半月，今晚（2日）再召開法團特別業主大會。今次業主大會親身及授權出席的業主人數為204人，佔全體業主11.09%。合安公佈已終止15份合約，有4份仍解除中，包括核數師請辭。



上次業主大會，有業主發現核數師報告出錯，因報告中英文版本有出入，日期亦出錯。涉事其核數師「劉耀傑會計師事務所」事發後提出請辭。該公司稱「人手不足」，未能繼續跟進。



宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」今日（2日）召開大火後第二次特別業主大會。（夏家朗攝）

合安物業服務總監陳偉光公佈，已終止管理、清潔、園藝保養、天線系統、常務法律顧問合約、水泵保養、閉路電視及保安系統保養，及消防保養等15份合約。

合安公布，已終止15份合約，有4份仍解除中，包括核數師請辭。（現場人士提供照片）

合安接表示，已終止15份合約，有4份仍解除中，包括核數師請辭。（現場人士提供照片）

公安指，終止現有合約會考慮是否有器材或設備需要退還供應商等。（現場人士提供照片）

4份合約仍解除中 核數師稱「人手不足」請辭

四份合約包括管理處電話及寬頻、天台太陽能板、石油氣及核數師合約解除中。

上次7月19日的業主大會，有業主發現核數師報告出錯，因報告中英文版本有出入，日期亦出錯，當時有八成業主否決核數師報告，多位居民關注屋苑的財政安排。涉事核數師「劉耀傑會計師事務所」事發後、於8月7日提出請辭。該公司稱「人手不足」，未能繼續跟進。

陳偉光稱，在該次業主大會後，合安在他們請辭前，曾發出律師信跟進事件。

合安公布，涉事核數師「劉耀傑會計師事務所」事發後、於8月7日提出請辭。（現場人士提供照片）

天台太陽能板承辦商口頭表示要索償 合安稱聯絡不上

天台太陽能板的合約年期由2022年6月至2033年12月，合安稱已出信終止合約，但承辦商口頭表示要索償，合安曾多次聯絡，惟不成功。至於石油氣合約，則於2025年7月剛簽訂10年合約，終止合約或要繳付餘下日子的違約金。合安稱正在協商，但需預留資金應對。

合安公布，重新簽訂宏志閣升降機保養服務的合約，由龔如心慈善管理基金會支付費用。（現場人士提供照片）

合安公布，重新簽訂宏志閣升降機保養服務的合約，由龔如心慈善管理基金會支付費用。（現場人士提供照片）

合安保留保險合約及屋苑舊網站合約。陳偉光稱，保險合約約滿後，龔如心慈善管理基金會協助支付，但強調「當時業主要分擔相關費用」 ；至於舊網站，現時都是由龔如心慈善管理基金會支付費用，但陳稱隨着業權轉移，「係咪仲需要保留呢？」

此外，合安另重新簽訂宏志閣升降機保養服務的合約，由龔如心慈善管理基金會支付費用。