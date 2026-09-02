宏福苑業主大會｜問答30分鐘　再問上樓安排起哄　12.13前再開會

大埔宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」相隔約一個半月，周三（2日）再召開法團特別業主大會。場地繼繼分散在四個地點。親身及授權出席的業主人數為204人，佔全體業主11.09%。業主答問時間約20分鐘，居民繼續關注上樓安排，惟合安代表只讀出政府新聞公報或曾回覆傳媒的內容。



有業主關注，今次會否是宏福苑最後的業主大會，憂日後無法再議決。合安稱會於12月13日前再開周年業主大會。



宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」今日（2日）召開大火後第二次特別業主大會。（夏家朗攝）

宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」今日（2日）召開大火後第二次特別業主大會。（夏家朗攝）

宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」今日（2日）召開大火後第二次特別業主大會。（夏家朗攝）

204業主出席 佔11.09%

今次大會與上次一樣，分散在四個地點，在大埔社區中心、啟德社區會堂、華貴社區會堂及天暉路社區會堂進行。親身出席的人士透露，在大埔有約200人出席，啟德有30多人出席、華貴有約30人，天水圍有約10人出席。有家屬陪同業主出席。

合安公佈，親身及授權出席的業主人數為204人，佔全體業主11.09%。

會議原定在7時開始，延遲至約7時15分開始，最後會議進行兩小時，在大約晚上9時10分結束。

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被問何時可上樓 合安讀新聞公報

問答環節有約30分鐘。有居民關注上樓安排，一名宏志閣業主稱：「都唔知可以問乜，次次問你哋都唔識答。我得一個問題，幾時可以開返宏志閣？」合安物業服務總監陳偉光僅引述政府的新聞公報，稱居民可聯絡「一戶一社工」，「會提供機會讓大家回去取回物品」。

台下業主聞言起哄，因政府至今未公佈過具體上樓安排，有居民需要上樓執拾卻無法回家。有業主在台下高呼「有咩法例唔畀我哋返屋企？」，亦再提及宏福苑的勘察報告，陳偉光再引述房屋局曾回覆傳媒的內容，稱因應風季雨季，要持續監察受損樓宇，披露報告可能不準確，造成誤解。

12.13前要再開業主大會

有份出席大會的業主、大火死者遺屬葉家駒，指出合安所計算的法團結餘計少3萬元，合安物業服務總監陳偉光稱有部份只計算「零頭」，3萬元並非無計算在內，是包括在法團結餘中的。

葉家駒另外指出，原先的核數師已辭職，合安應再聘請人核數，再讓業主通過核數報告,「你講到好多嘢要議決，仲有好多合約嘢要睇。唔知仲有冇業主大會，仲有冇得參與？」陳偉光就稱要再請核數師，就要再有業主大會議決。陳最後稱12月13日或之前要再開周年業主大會。

保險由當時業主處理

原由宏福苑法團購買的公眾責任保險年底屆滿。合安稱合安是法團管理人，如果再發生任何事，是法例規定一定要再買保險。不過，合安稱，保險合約完結之後，或要再由當時的業主處理，「如轉移了業權就由當的業主處理。」 截至8月31日宏福苑出售業權的「死線」，共有99.1%確認出售業權，換言之政府是「大業主」。