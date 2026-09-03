香港海關與拼多多簽備忘錄　加強合作防止違禁品經網購流入

香港海關周三（9月2日）與拼多多集團簽署諒解備忘錄，建立更緊密的合作關係。簽署儀式在海關總部大樓舉行，海關關長陳子達及拼多多集團高級副總裁廖永迪出席見證。香港海關表示，將繼續秉持「守國門、促發展」的使命，深化與業界的協作，便利合法商貿。



2026年9月2日，海關助理關長（情報及調查）黃浩然（右二）與拼多多集團政府事務高級總監馮文（左二）在香港簽訂諒解備忘錄。海關關長陳子達（右一）及拼多多集團高級副總裁廖永迪（左一）亦在現場見證簽署儀式。（政府新聞處圖片）

2026年9月2日，香港海關與拼多多集團簽訂諒解備忘錄。圖為海關關長陳子達於簽署儀式中致辭。（政府新聞處圖片）

陳子達於儀式上表示，國家《十五五規劃綱要》提出支持跨境電商等新業態、新模式發展，並推進通關等監管創新。是次與拼多多集團簽署諒解備忘錄，正是配合有關方向，加強政府與跨境電商平台協作。

他表示，雙方將建立更緊密的溝通協作機制，加強合規推廣，協助平台及商戶掌握香港法例和進口管制要求，攜手防止違禁品經網購渠道流入香港，以更全面地保障消費者。

拼多多集團高級副總裁廖永迪表示，集團重視跨境電商合規發展，並會運用大數據及人工智能等技術，加強商品、商戶及交易流程的管理，降低違規風險。集團亦期望透過與香港海關建立長期溝通機制，加強協作，及時跟進相關事項，為香港市民提供更安全、可靠的網購體驗。

2026年9月2日，香港海關與拼多多集團簽訂諒解備忘錄。圖為拼多多集團高級副總裁廖永迪於簽署儀式中致辭。（政府新聞處圖片）