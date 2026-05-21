世界海關組織亞太區首腦會議閉幕　香港續任亞太區副主席兩年

由香港海關以世界海關組織亞太區副主席身份舉辦的「第27屆世界海關組織亞太區首腦會議」，周三（20日）圓滿結束。海關關長陳子達在總結發言時表示，一連3日的會議成果豐碩，與會各方通過多項關鍵區域決策。此外，香港海關於獲亞太區成員一致支持，將續任亞太區副主席兩年（2026至2028年度），會繼續發揮橋樑作用、深化合作，推動區域正面發展。



2026年5月20日，由香港海關舉辦的第27屆世界海關組織亞太區首腦會議圓滿結束。圖為海關助理關長（世界海關組織）李建基（中）主持會議。（政府新聞處圖片）

2026年5月20日，由香港海關舉辦的第27屆世界海關組織亞太區首腦會議圓滿結束。圖為海關關長陳子達（右一）和與會人士交談。（政府新聞處圖片）

香港海關與巴基斯坦海關簽署合作備忘錄

陳子達表示，與會各方通過多項關鍵區域決策，包括確認來屆於不同的政策委員會的亞太區代表席位，以及通過新一屆地區發展策略計劃等。

香港海關與巴基斯坦海關簽署合作備忘錄，也是會議其中一項重要成果，標誌着巴基斯坦海關正式加盟「ValidAP」計劃，區域數碼合作邁向重要一步，並將加快推動創新科技在各地海關機構應用。

2026年5月20日，由香港海關舉辦的第27屆世界海關組織亞太區首腦會議圓滿結束。圖為亞太地區的海關機構和世界海關組織地區機構代表列席會議。（政府新聞處圖片）

首兩年任期舉辦了18個指標性活動

今次會議亦為香港海關擔任世界海關組織亞太區副主席的首個任期，劃上重要里程碑。在過去兩年，香港海關舉辦了18個指標性活動，促進知識共享與合作，更增強亞太區成員之間的凝聚力。

陳子達表示，香港海關續任世界海關組織亞太區副主席兩年（2026至2028年度），充份展現各成員對香港海關工作的信任與肯定。香港海關將繼續推動合作，並落實本次會議所通過的策略重點，確保亞太區海關機構維持緊密聯繫、持續進步和保持韌性。