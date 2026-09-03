《香港01》十周年｜李家超：傳媒可發揮國際影響　增強香港軟實力

《香港01》今日（3日）舉行十周年慶祝酒會，行政長官李家超以視像形式出席致辭。他表示，《香港01》於十年前成立以來，一直積極通過手機應用程式和網頁等的數碼平台傳播新聞資訊，緊貼時事脈搏，深刻連繫社會。他相信，《香港01》會繼續發揮傳播力、影響力、凝聚力，推動各方面的建設性互動交流，為香港的繁榮穩定貢獻力量。



《香港01》十周年｜與香港並肩前行 求真求變 不止於此！

李家超：香港01緊貼時事脈搏 深刻連繫社會

李家超表示，祝賀《香港01》十周年百尺竿頭更進一步，面對科技發展一日千里，香港媒體亦迎來數碼轉型，《香港01》在十年前成立以來，一直積極通過手機應用程式和網頁等的數碼平台傳播新聞資訊，緊貼時事脈搏，深刻連繫社會。而且多年來亦舉辦不同的論壇和峰會邀請政商領袖，就香港政經局勢凝聚智慧共謀發展，體現媒體搭建公共討論平台，促進社會發展的角色努力有目共睹。

「十五五」規劃強調要提升國際傳播效能

李家超提到，國家「十五五」規劃指出，要加快構建中國話語和中國敘事體系，提升國際傳播效能，加強對外文化交流合作，展現可信、可愛、可敬的中國形象。他續稱，「十五五」規劃，支持健全香港在國家對外開放中，更好發揮作用機制，發揮香港在中西文明交流互鑑中的重要窗口作用。特區政府正在全速編制香港第一個五年規劃，把握「十五五」規劃，帶來的龐大機遇勾勒未來發展藍圖。

首份香港五年規劃公眾諮詢文件採用藍色封面。（呂婉盈攝）

他又指，現時香港五年規劃的公眾諮詢已經結束，收到超過16,000份意見書，反映市民都熱愛香港，支持香港編制五年規劃，同心合力為香港發展出謀獻策。他表示，香港五年規劃將成為香港經濟和社會發展的藍圖，推動香港進一步，主動對接國家發展戰略，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，建設國際創新科技中心，加快建設北部都會區，打造國際高端人才集聚高地。

《香港01》十周年，行政長官李家超以視像形式致辭。

傳媒角色任重道遠 促進理性討論凝聚建設力量

李家超強調，在新征程上，傳媒角色任重道遠，香港媒體扎根本地，面向全球，擁有廣泛的讀者網絡，有能力發揮國際影響力，增強香港的「軟實力」，新聞界透過全面客觀，專業嚴謹的報道，反映社會實況，促進理性討論凝聚建設力量，可以推動社會為香港發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色貢獻力量，服務國家高水平對外開放。

冀傳媒把握「內聯外通」優勢 說好中國、香港故事

李家超表示，支持媒體「走出去」，需要各方攜手共進，而他在今年六月其率領商貿代表團訪問中亞，拓展新興市場，並發掘經濟新增長點，很高興在訪問期間見證香港傳媒機構與哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦達成多份合作備忘錄，開拓海外傳播版圖。他希望香港傳媒界，把握好香港「內聯外通」的優勢，介紹香港卓越的營商環境，不同的發展成就，獨特的文化魅力，向世界說好中國故事、香港故事。

相信香港01會繼續發揮傳播力、影響力、凝聚力

李家超稱，「十年奮進，未來可期」，相信《香港01》會繼續發揮傳播力、影響力、凝聚力，推動各方面的建設性互動交流，為香港的繁榮穩定貢獻力量。他又祝願《香港01》四海風行、更上層樓。