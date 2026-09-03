尼籍少女遭Tesla撞至拋向空中亡　司機稱亦陷於恐懼　認危駕候判

19歲尼泊爾裔少女在元朗過馬路時遭一輛Tesla私家車撞斃。肇事司機被控危險駕駛引致他人死亡罪，案件（DCCC1415/2025）今早(3日)在區域法院處理，被告承認控罪。



案情指事主過路時行人燈未轉綠燈，碰巧被告「衝黃燈」兼高速駛過，事主當場被撞至拋向空中，最終不治。辯方求情指，被告案發後亦處極度恐懼狀態，他承認意外上的責任，日後不會再駕駛，亦向事主家屬道歉。暫委法官鍾偉強將案件押後至9月17日判刑，待取被告的背景報告及2份精神科醫生報告，期間被告須還押候懲。



被告歐陽劭匡，31歲，承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，指他於2024年11月7日，在元朗安樂路近燈柱FA7842在道路上危險駕駛，引致19歲女事主Pun Lisa死亡。

19歲女事主Pun Lisa在元朗安樂路被Tesla私家車撞至拋上空中，倒地昏迷死亡。（羅敏妍攝）

被告歐陽劭匡在求情時透露，他在意外後亦處於極度恐懼狀態，並已接受心理治療兩年，並稱日後亦不會再駕駛。（羅敏妍攝）

案情指案發時行人路燈未轉綠燈，而被告則在紅黃燈時高速駛過。（羅敏妍攝）

被告歐陽劭匡承認在意外上的責任，並向事主家人道歉。（羅敏妍攝）

事主被撞至拋向空中

案情指，被告案發當日早上8時許，駕駛一輛Tesla私家車沿青山公路，以時速50公里行駛，當日天氣晴朗，交通流量中等，被告駛經意外路段時，前方沒有車輛，他在交通燈由綠燈轉黃燈時加速衝往過路處，碰巧19歲女事主Pun Lisa在過路處從左邊行向右邊，當時的行人過路處燈號是紅燈，事主過路至路中間時，被告私家車的左側撞倒事主，事主被拋向空中。

事主盆骨骨折多處受傷死亡

救護人員到場時事主已不省人事，沒有呼吸和脈搏，送院後不治。解剖報告指事主盆骨有不穩定骨折，因身體多處受傷致死。被告警誡下承認行人過路處撞倒事主。交通意外重組，認為被告「衝黃燈」，若他有依據道路限速每小時50公里行駛，在發現女事主後，應能以0.9秒反應時間煞車，便可避免意外。

辯方求情指被告無找藉口推搪責任

辯方求情指，被告在慈善機構任職活動幹事，負責統籌弱勢社群的探訪等，亦有在大埔宏福苑火災發生後捐款5萬元。案發時事主在行人過路燈未轉綠燈時過路，被告沒有時刻警惕，並以高速行駛，未能在意外前及時煞車，不幸地發生意外。被告沒有推卸責任，或找藉口推搪，望法庭考慮被告屬中度罪責。

被告案發後亦處於極度恐懼狀態

辯方又引述被告親撰的求情信，被告完全承認當日不妥駕駛，並令事主失去生命，希望對事主及其家人公開道歉，亦知道要為其行為負上責任，感到十分愧疚。被告案發後亦處於極度恐懼的狀態，出現失眠及難以進食等情況，並有體重下降的問題，已接受精神科治療約2年。被告日後不會再駕駛，重犯機會極低，望法庭考慮輕判。