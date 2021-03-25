一級歷史建築盧吉道27號大宅外官地遭僭建磚牆　地政令月底前清拆

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-25 18:51

被列為一級歷史建築的山頂盧吉道27號大宅，業主早前向地政總署申請以短期租約，租用大宅旁的政府土地，擬作通道及花園。不過涉事位置疑現偷步僭建，大宅外通道日前被發現，遭加建一幅磚牆。地政總署證實，有人涉於未批租政府土地的石牆上，擅自加建白色磚牆，佔用人須於3月31日前，停止佔用政府土地。

被評為一級歷史建築的盧吉道27號大宅。（資料圖片）

「香港隅地」Facebook專頁日前稱，於盧吉道27號大宅外通道的石牆上，發現有人加建白色磚牆。而大宅業主近日正申請以短期租約形式，租用位於大宅旁的政府土地，佔地約808平方米、即約8,700平方呎的官地，打算作通道及花園用途。加建磚牆位置，就位於有關官地上，租約諮詢期剛於周日屆滿。



地政總署回覆查詢時指，曾派員於3月23日到連接盧吉道27號私人地段外的通道視察，發現有人於未批租政府土地的石牆上，加建白色磚牆。該署根據香港法例第28章《土地（雜項條文）條例》，在上述白色磚牆張貼通知，要求佔用人3月31日之前，停止佔用政府土地，否則地政處會採取進一步土地管制行動。至於有關地皮的短期租約申請，地政處稱，正按既定程序處理。

有網民發現盧吉道27號大宅外的通道加建白色磚牆。（香港隅地FB圖片)

對比舊照，盧吉道27號大宅的大閘以前是黑色，亦未見有白色磚牆。（香港隅地FB圖片)

團體批評變本加厲

關注團體「美麗香港聯盟」項目經理陳嘉文指，曾於去年到過盧吉道27號大宅，當時遭僭建磚牆的位置，尚未有磚牆。她指，由於通道可俯瞰維港景色，不少市民會到訪觀景，批評加建磚牆的做法，阻礙市民觀賞風景。

她又指，過往大宅業主曾擅自斬樹，又曾經自行於官地上設路牌不讓公眾進入，認為加建磚牆做法「變本加厲」，促請政府認真審視，應否批准短期租約的申請。

被評為一級歷史建築的盧吉道27號大宅，屋宇署於本年1月批准業主於大宅旁，增建一座住宅建築物。業主近日擬再申請以短期租約，租用位於大宅旁的政府土地，佔地約808平方米、即約8,700平方呎的官地，打算作通道及花園用途。相關租約擬先定一年，其後再按季續租。翻查港府的地理資訊地圖，該處屬綠化帶。