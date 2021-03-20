一級歷史建築盧吉道27號擬租官地作花園　團體批缺資訊難監察保育

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-20 13:04

被列為一級歷史建築的山頂盧吉道27號大宅，繼早前擬改建酒店惹民間反對而煞停後，屋宇署於今年1月批准大宅擴建，容許業主於大宅旁加建一座住宅。 業主近日被揭擬再申請以短期租約形式，租用位於大宅旁的政府土地，擬作通道和花園用途。據了解擬先定一年租約，其後按季續租。 有關注團體指，地政總署未有交代短租地申請與大宅擴建是否有關，亦拒絕透露發展的詳情。他們質疑申請範圍涉及官地，加上位於一級歷史建築旁，有關部門的資訊透明度應更高，否則民間難以監察。項目的諮詢期將到明日（21日）結束，《香港01》正向發展局及屋宇署查詢。

被評為一級歷史建築的盧吉道27號大宅。（資料圖片）

租約擬先定一年

被評為一級歷史建築的盧吉道27號大宅，屋宇署於本年1月批准業主於大宅旁，增建一座住宅建築物。業主近日擬再申請以短期租約，租用位於大宅旁的政府土地，佔地約808平方米、即約8,700平方呎的官地，打算作通道及花園用途。相關租約擬先定一年，其後再按季續租。翻查港府的地理資訊地圖，該處屬綠化帶。

團體批影響建築物整體性

關注團體「美麗香港聯盟」項目經理陳嘉文指，本月初獲地政總署就短租約用地諮詢，團體曾就此向相關部門查詢，但地政總署未有透露發展詳情，亦無交代該申請，是否與盧吉道27號早前擴建計劃有關。

她質疑申請涉及官地，加上毗鄰一級歷史建築的盧吉道27號大宅，公眾有必要知道更多資訊，否則將難以監察建築物保育情況，「點樣去判斷反唔反對？」她又指，早前屋宇署批准擴建計劃前，亦未有諮詢，僅靠街坊發現，並由團體向部門查詢。她認為政府對於涉及歷史建築的改動，應更具透明度。

陳嘉文續說，有關部門稱擴建計劃無影響大宅，但已影響歷史建築的整體性。她擔心擴建帶來額外人口，會影響排污、交通等。有關項目的諮詢期，將於明日（21日）結束。

擬申請短租作通道及花園用地範圍（紅色標示範圍）

曾有一級歷史建築大宅成功換地

盧吉道27號大宅於1916年落成，至今有約105年歷史。於2013年被業主申請改劃為酒店，其後惹起民間反對，最終於同年被評為二級歷史建築。業主最終於2016年煞停改劃方案，並主動提出升格為一級歷史建築，獲古諮會通過。

根據現時政策，對於私人擁有的評級歷史建築，業主仍有發展權。不過，過往有業主曾就一級歷史建築成功申請換地，由長實持有的半山甘道23號大宅，為一級歷史建築，於2018年獲政府通過進行非原址換地，以保育該幢歷史建築作活化再用，最終獲批另一幅於甘道約1,100平方米、綠化地帶的土地。