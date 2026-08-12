院友腸塞亡死因　日間診斷腸胃炎同晚糞便嵌塞死　裁死於自然

居院舍患精神病中年漢肚痛到屯門醫院求醫，被診斷患腸胃炎並准出院，惟他當晚疑出現腸塞情況死亡，死因庭早此就其死作研訊(CCDI468/2024SH)，曾為事主診斷的醫生指，事主求診時無敗血症狀，他憑觸診及聽診等檢查，認為腸塞的機會非常低。法醫亦同意急性腸塞所引致的死亡，可短至以數小時計。死因裁判官周志偉作出引導後，陪審團今(12日)一致裁定事主「死於自然」。



死者張志強（終年44歲）生前在恩榮康復中心居住，他2024年3月2日因腹痛送往屯門醫院治理，同晚暈倒院舍廁所再被送入院，翌日凌晨2時許證實不治，死因為糞便嵌塞導致腸阻塞。

事主張志強早上因腹痛等到屯門醫院救醫，被診斷為腸胃炎並准出院，惟他當晚嘔吐後暈倒並死亡。

麥浩恒醫生又稱他有看過病歷，知道張數個月前亦曾試過糞便嵌塞，但他透過觸診和聽診，認為糞便嵌塞的機會很低。(湯致遠攝)

法醫高永富指，事主腸臟發大且局部缺血，失去保護功能，以致細菌沖入腸壁，並擴散全身，引發免疫系統反應，最終敗血性休克身亡。

事主事發前約1個月曾肚痛便秘

庭上透露，事主患精神分裂症十多年，定期在青山醫院復診，另有濕疹病歷。他在2024年2月曾到屯門醫院求醫，當時驗出他的白血球指數短暫升高，2月初起亦有肚痛便秘。

服食精神科藥物有機會令排便困難

事主同年3月2日再因腹痛、嘔吐和發燒被送屯門醫院，當時在急症室為事主診治的醫生麥浩恒稱，事主表示腹部不適，他知張有精神分裂症，須服用精神科藥物，而該些藥物有機會令人排便困難。

事主求診時無敗血症狀

麥浩恒醫生續指，事主當時體溫為36.9度，呼吸次數為每分鐘16次，他完全清醒，沒有敗血症狀，觸診腹部柔軟，沒有脹起，腸鳴音和心電圖均正常，故診斷他只是腸胃炎，同日下午2時准許出院，但有提若情況轉壞要再求醫，並為他處方腸胃藥。麥強調他有看過病歷，知道事主數個月前曾試過糞便嵌塞，但他為主檢查時，認為事主有糞便嵌塞的機會很低，故沒作肛門檢查。

惟事主當晚再次嘔吐，凌晨1時許被發現在廁所暈倒被送入院，延至2時50分離世。

法醫指腸塞可引致併發症

法醫高永富稱為事主剖屍後，發現他胃部漲大，有嚴重糞便嵌塞，並有吸入性肺炎，認為其直接死因為糞便阻塞導致腸阻塞。高又稱，腸阻塞可引致併發症。他指事主腸臟發大且局部缺血，失去保護功能，以致細菌沖入腸壁，並擴散全身，引發免疫系統反應，最終敗血性休克身亡。他又指，糞便阻塞可致急性死亡，短至可以小時計。但他同意，若病人有腸塞情況，若被處方止屙藥物，會是反方向治療。

潛在致命病況而死可裁死於自然

死因裁判官周至偉引導陪審團時指，若認為事主因潛在致命的病況而死，可裁定他「死於自然」，否則可考慮「死於不幸」或「死於意外」。案例亦指，即使治療過程中有人為犯錯，或醫療疏忽，若無法改變死者的根源問題，亦可裁定死於「死於自然」。