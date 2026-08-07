院友腸塞亡死因　事主事前食得瞓得　法醫指急性腸塞可數小時奪命

居院舍的精神病人腹痛求醫被診斷腸胃炎，惟當晚腸梗塞死亡的死因研訊（CCDI-468/2024）今（7日）續審。法醫高永富稱，事主的糞便阻塞導致腸阻塞，推斷他敗血性休克身亡。其他院友曾指事主事發前仍「食得瞓得」，高醫生指，糞便阻塞可引致急性死亡，短至以小時計。他又指若向便秘患者處方止屙嘔藥，會造成反向治療，但強調臨床醫生與病人的溝通才是最重要。



死者張志強（終年43歲）生前在恩榮康復中心居住，他2024年3月2日因腹痛送往屯門醫院治理，同晚暈倒院舍廁所再次入院，翌日凌晨2時許證實不治，死因為糞便嵌塞導致腸阻塞。案件由死因裁判官周志偉審理，設陪審團，事主沒有家人列席。

法醫高永富指急性腸塞引致的死亡，可短至以小時計。

醫生雷頌恩指事主張志強之前亦試過白血球指數短暫升高。(陳曉欣攝)

法醫指張有嚴重糞便嵌塞

法醫高永富供稱，解剖顯示張的氣管及心臟正常，大腸、直腸及小腸有大量黏稠的糞便及棕色液體，胃部漲大，出現嚴重糞便嵌塞。高判斷直接死因為糞便阻塞導致腸阻塞。

張或出現細菌入腸壁並擴散至全身

高解釋，腸阻塞可引致併發症。解剖顯示，張有吸入性肺炎，腸臟發大和局部缺血，失去保護功能，以致細菌沖入腸壁，其後擴散至身體，引發免疫系統反應，最終敗血性休克身亡。高稱，事主腸臟異常漲大，惟他未能判斷細菌入侵腸壁的確實位置。

糞便阻塞急性可在數小時內奪命

研訊主任問，張出院當晚其院友見他「食得瞓得」，惟相隔數小時便不省人事，這情況會否在數小時內發生？高稱進食值得商榷，因為病人通常「嘔都嚟唔切」。他續指，糞便阻塞可引致急性死亡，短至以小時計。高同意張糞便的累積是否自然導致。

腸塞服止屙藥會導致反效果

有陪審員關注，張的便秘被診斷為腸胃炎，並獲處方止屙嘔藥，會否導致反效果。高稱臨床醫生的解說較專業，但明言：「如果止屙，好明顯係反方向」

照X光有機會見到腸塞

至於為張照X光檢查能否挽回性命，高稱那是參考資料，有機會見到腸塞的跡象，但事後孔明對醫生不公，因臨床醫生與病人的溝通才是最重要，是否需要照X光取決於病人的情況。

張過往曾出現白血球短暫升高

醫生雷頌恩以傳染病專家證人身份作供，她現時在威爾斯親王醫院任顧問醫生。她稱，張在2023年曾因手指和頸部急性敏感入院治療，及後2024年2月初曾到屯門醫院求醫，當時其白血球指數短暫升高，最大可能性是由急性細菌感染引致，惟憑報告難以判斷細菌種類。雷指，若張因細菌入腸導致腸堵塞，張應在2月初起已出現肚痛便秘，因此推斷張細菌入腸機會微。