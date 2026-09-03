《香港01》十周年｜政商界翹楚雲集 李家超：百尺竿頭更進一步
《香港01》成立10周年，獲各界人士熱烈支持，今日（3日）於香港會展舉行10周年慶典，並設酒會及晚宴慶祝，雲集各界名人。行政長官李家超透過視像錄影祝賀《香港01》「百尺竿頭，更進一步」。全國政協副主席梁振英致開幕辭，祝願《香港01》十周年生日快樂，「快高長大」，並期望對外講好中國故事與香港故事。
《香港01》創辦人于品海致辭表示，線上世界會成為行業轉變的主要動力，《香港01》是香港唯一成功引領這場變革的香港媒體。
《香港01》成立10周年，獲各界人士熱烈支持，今日（3日）於香港會展舉行10周年慶典，並設酒會及晚宴慶祝，雲集政界、商界、專業界、文化界、體育界等多位名人，衣香鬢影。現場設有不同的打卡位供賓客拍照留念，又有樂手在場演奏，場面相當熱鬧。
其中出席嘉賓全國政協副主席梁振英、中聯辦副主任孫尚武、前行政長官曾蔭權、政務司副司長卓永興、立法會主席李慧琼及行政會議召集人葉劉淑儀、與《香港01》創辦人于品海、《香港01》行政總裁蘇曉婷一同參與酒會祝酒儀式。
行政長官李家超透過視像錄影祝賀《香港01》「百尺竿頭，更進一步」，他表示，《香港01》十年前成立以來，一直積極透過手機應用程式等數碼渠道傳播新聞資訊，緊貼時事。多年以來，亦舉辦不同論壇及峰會，邀請政商領袖，凝聚智慧，體現媒體搭建公共討論平台，推動社會發展的角色，努力有目共睹。
全國政協副主席梁振英致開幕辭，他祝願《香港01》十周年生日快樂，「快高長大」，期望對外講好中國故事與香港故事，對內講好國際故事，促進各地的相互理解。
《香港01》創辦人于品海致辭表示，線上世界會成為行業轉變的主要動力，香港媒體不只要參與，更要引領，《香港01》是香港唯一成功引領這場變革的香港媒體，面臨「AI已經殺到面前」的時代，兩年前《香港01》已經開始探索AI，如何優化產品、強化傳播效能。