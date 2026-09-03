《香港01》十周年｜政商界翹楚雲集　李家超：百尺竿頭更進一步

《香港01》成立10周年，獲各界人士熱烈支持，今日（3日）於香港會展舉行10周年慶典，並設酒會及晚宴慶祝，雲集各界名人。行政長官李家超透過視像錄影祝賀《香港01》「百尺竿頭，更進一步」。全國政協副主席梁振英致開幕辭，祝願《香港01》十周年生日快樂，「快高長大」，並期望對外講好中國故事與香港故事。



《香港01》創辦人于品海致辭表示，線上世界會成為行業轉變的主要動力，《香港01》是香港唯一成功引領這場變革的香港媒體。



9月3日，《香港01》成立10周年在香港會展舉行慶典，行政長官李家超透過視像錄影祝賀《香港01》「百尺竿頭，更進一步」。（香港01攝）

9月3日，《香港01》成立10周年在香港會展舉行慶典，行政長官李家超透過視像錄影祝賀《香港01》「百尺竿頭，更進一步」。（香港01攝）

9月3日，《香港01》在灣仔會展舉行10周年慶典。圖為左起：新聞處處長謝振中、醫務衞生局局長盧寵茂、《香港01》創辦人于品海、政務司副司長卓永興、《香港01》行政總裁蘇曉婷、香港01有限公司董事于本熙。（香港01攝）

《香港01》成立10周年，獲各界人士熱烈支持，今日（3日）於香港會展舉行10周年慶典，並設酒會及晚宴慶祝，雲集政界、商界、專業界、文化界、體育界等多位名人，衣香鬢影。現場設有不同的打卡位供賓客拍照留念，又有樂手在場演奏，場面相當熱鬧。

9月3日，《香港01》在香港會展舉行10周年慶典。圖為左起：立法會主席李慧琼、前行政長官曾蔭權、中聯辦副主任孫尚武、《香港01》創辦人于品海、前行政長官梁振英、《香港01》行政總裁蘇曉婷、行政會議召集人葉劉淑儀、政務司副司長卓永興。（香港01攝）

其中出席嘉賓全國政協副主席梁振英、中聯辦副主任孫尚武、前行政長官曾蔭權、政務司副司長卓永興、立法會主席李慧琼及行政會議召集人葉劉淑儀、與《香港01》創辦人于品海、《香港01》行政總裁蘇曉婷一同參與酒會祝酒儀式。

9月3日，《香港01》成立10周年在香港會展舉行慶典，行政長官李家超透過視像錄影祝賀《香港01》「百尺竿頭，更進一步」。（影片截圖）

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行政長官李家超透過視像錄影祝賀《香港01》「百尺竿頭，更進一步」，他表示，《香港01》十年前成立以來，一直積極透過手機應用程式等數碼渠道傳播新聞資訊，緊貼時事。多年以來，亦舉辦不同論壇及峰會，邀請政商領袖，凝聚智慧，體現媒體搭建公共討論平台，推動社會發展的角色，努力有目共睹。

全國政協副主席梁振英致開幕辭時祝《香港01》十周年生日快樂。（香港01攝）

全國政協副主席梁振英致開幕辭，他祝願《香港01》十周年生日快樂，「快高長大」，期望對外講好中國故事與香港故事，對內講好國際故事，促進各地的相互理解。

《香港01》創辦人于品海致辭表示，線上世界會成為行業轉變的主要動力，香港媒體不只要參與，更要引領，《香港01》是香港唯一成功引領這場變革的香港媒體，面臨「AI已經殺到面前」的時代，兩年前《香港01》已經開始探索AI，如何優化產品、強化傳播效能。

為慶祝成立10周年，《香港01》9月3日香港會展舉行10周年慶典，歌手張敬軒（右）亦有出席。（香港01攝）

為慶祝成立10周年，《香港01》9月3日香港會展舉行10周年慶典。圖為左起：歌手張敬軒、《香港01》行政總裁蘇曉婷、《香港01》創辦人于品海。（香港01攝）

9月3日，《香港01》成立10周年在灣仔會展舉行慶祝酒會，出席慶典的包括全國政協副主席梁振英(左三)、中聯辦副主任孫尚武(左一)、政務司副司長卓永興（右一）及立法會主席李慧琼(右三)等，(左二)為《香港01》創辦人于品海。(香港01攝)