國產郵輪愛達魔都號首抵港　旅客讚設施新體驗佳　氛圍合國人心意

第一艘國產郵輪愛達魔都號今午（4日）首度抵港，停泊啟德郵輪碼頭，約3,000名乘客帶同行李落船抵港，當中佔多數為內地旅客，少部份為香港人。現場有碼頭及巴士公司職員疏導人流，由於在等客的的士數量不多，一度出現「等的士」人龍。



有港人及内地旅客盛讚國產郵輪服務態度親切，餐飲及語言氛圍比起外資郵輪更適合中國人，加上該郵輪的硬件設施嶄新，不比外資郵輪差；但亦有旅客認為國產郵輪缺乏娛樂設施，體驗較差。



愛達魔都號是首艘國產大型郵輪，今日下午搭載超過3,000名旅客抵達香港啟德郵輪碼頭。（林子慰攝）

愛達魔都號是首艘國產大型郵輪，全長323.6米，總噸位13.55萬噸，擁有2125間豪華客房和套房，滿載可容納5,246名賓客。郵輪8月27日上午從深圳出發，搭載超過3,000名旅客去馬來西亞、汶萊及越南遊玩，今日下午1時抵達香港啟德郵輪碼頭，結束8日行程。

約下午1時30分，旅客陸續帶同行李落船，有巴士公司及碼頭職員協助疏導人流，其間未見混亂。不過，候車區的士數量較少，的士站一度出現人龍。旅客中多數為內地旅客，亦有部份香港人。

港人鄧先生及鄧太第一次乘搭愛達郵輪航線，特意升級VIP套房，整趟旅程人均消費約一萬多港元。他們表示「感覺非常好」，認為國產郵輪與外資郵輪最大分別是職員服務態度，讚揚船員態度好、衛生清潔仔細，未來亦會繼續選搭愛達的航線。至於硬件設施方面，他們指船上大劇院較外國船小，「表演無咁精彩」。

港人鄧先生及鄧太第一次乘搭愛達郵輪航線，特意升級VIP套房，整趟旅程人均消費約1萬多港元。（林子慰攝）

家住廣東的旅客劉小姐因為想來香港旅行，特意訂購此次旅程，將在香港逗留三日兩夜，遊覽尖沙咀及太平山等著名地點，未計及酒店，預計花費超過2,000港元。她曾乘搭外國郵輪，認為魔都號最大優點是場内氛圍，「語言氛圍更適合國人，感覺更親切，與職員溝通時也更方便」。

劉小姐家住廣東，因為想來香港旅行，特意訂購此次旅程。（林子慰攝）

江蘇旅客高小姐說，是次郵輪旅程航線長，一次過到訪3個東南亞國家，航海日也不少，船上活動豐富。對比外國郵輪，她更滿意國產郵輪「魔都號」，「船上餐飲非常符合中國胃，有白粥和煎蛋，對中國人來說非常合適。不像其他一些外資郵輪，偏白人喜好的餐飲，可能中國人不太吃得慣」。她又讚賞「魔都號」硬件設施不錯，房間空間大，衛生間乾淨，設施大多應有盡有，唯一小缺點是部份房間欠缺雪櫃。

來自江蘇的高小姐說，是次郵輪旅程航線長，一次性去3個東南亞國家，航海日也不少，船上活動豐富。（林子慰攝）

高小姐一行二人在郵輪旅程開始前，已在香港遊玩4日3夜，之後才去深圳搭船。在港旅行期間，兩人曾去中環碼頭及長洲等景點，共花費約兩萬元，主要開支為酒店住宿，一晚約1,000元。高小姐約10年前曾來香港，認為現在香港多了不少電子支付方式，「整體來説，要比10年前更加方便，城市建設也更好」。不過，也有部份旅客指，船上缺乏娛樂設施，下次不會再乘搭該郵輪。