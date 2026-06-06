登船即度假？「愛達·魔都號」今日開啟國內首次無目的地海上游

6月6日，首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」將搭載4100多名旅客從上海吳淞口國際郵輪港啟航，開啟國內首次無目的地海上游。



與傳統郵輪航線不同，無目的地海上游是指郵輪從國內母港始發，全程在公海巡遊，不停靠任何具體港口，並原港折返的短途郵輪旅遊業態。



首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」將搭載4100多名旅客從上海吳淞口國際郵輪港啟航，開啟國內首次無目的地海上游。（央視新聞）

上海邊檢總站浦江邊檢站也特別為此其量身定製「一船一策」專項勤務方案，科學劃分快捷通道與人工通道，分類分流疏導客流，安排專人引導旅客完成證件查驗和邊檢通關，確保高峰時段旅客即到即檢、順暢登輪。同時，依託智能管控等科技手段，強化風險預判，做到全程可控。

央視報道稱，從「經停境外港口」到「純海上巡遊」，郵輪產品模式的突破，折射出中國郵輪產業對多元消費需求的精準回應。隨着政策紅利持續釋放和移民管理治理模式不斷優化，國產大郵輪這張「中國製造」的海上名片正駛向更廣闊的藍海。

中國旅遊產品的多元開發正樹立全球標竿

中國旅遊業將成世界第一？WTTC總裁讚：每次都能看到不一樣的中國

6月3日，世界旅遊及旅行業理事會（WTTC）總裁兼首席執行官格洛麗亞·格瓦拉（Gloria Guevara）在北京發布最新「經濟影響力研究中國報告」（以下簡稱「報告」），一組組數據揭示了一個正在加速發生的趨勢：中國旅遊業正以遠超全球平均水平的增速強勢擴張，並有望超越美國，成為世界第一大旅遊經濟體。

首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」將搭載4100多名旅客從上海吳淞口國際郵輪港啟航，開啟國內首次無目的地海上游。（央視新聞）

她提到，報告指出，中國積極的簽證便利化政策、卓越的交通基礎設施連通性、前沿技術應用帶來的旅行便利化體驗，以及旅遊產品的多元化開發， 「這四點正在樹立全球標桿。」