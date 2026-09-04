集友銀行女職員知廉署要父資料　向家人披露　官稱技術犯案判社服

撰文：陳曉欣
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集友銀行女客戶經理工作時得知廉署想索取其父親資料，她涉曾向其父親洩露消息。女經理否認1項披露受調查人身份等資料罪（KCCC 359/2026），早前被裁定罪成。裁判官曾宗堯今（4日）在九龍城法院判刑指，被告技術性犯案，不認為判即時監禁有意義，依報告建議判120小時社會服務令，讓被告知道其行為「有相當代價」。

女被告劉穗娥（44歲，集友銀行前客戶服務經理）被控1項披露受調查人身份等資料罪，指她在2025年2月5日至2025年7月23日期間，在港明知有人疑觸犯《防止賄賂條例》第II部所訂罪行或接受調查，而向劉灶培披露他是該項調查的受調查人。

女被告劉穗娥在銀行工作時得知其父受廉署調查，向父披露被裁罪成，被判社服令。(陳蓉攝)

工作分行得悉廉署要求其父帳戶資料

案情透露，廉署於2025年1月底就一項仍在進行的調查，致函要求集友銀行提供一個帳戶的資料，信件其後交予負責開設該帳戶的土瓜灣分行跟進。女被告在該分行任職，她的工作亦包括處理執法機構的查詢，因而獲授權閱覽該廉署信件，並得悉涉案帳戶與她的父親所開設。

曾向家人披露廉署的調查

雖然廉署已在信件中提示，署方要求信件內容保密，必須妥善保護，且披露機密資料可能違反《防止賄賂條例》，但被告仍然向其家人披露廉署的調查。

官指被告行為令其父警惕

曾官早前裁決指，被告得知廉署向銀行調查其父時，必然會有其父可能受查的懷疑。被告雖無告知父親受查，但就提及廉署行動，讓其父有所警惕，技術上已構成犯罪。

辯方求情指被告相關報告正面，感化官建議81至160小時社會服務，望法庭畀次機會，裁判官亦接納建議判她社服令120小時。

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