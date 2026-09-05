破邊洲預約實施｜漁署：早上144人上山較預期少　即場釋約50配額

西貢東壩「萬宜地質步道-破邊洲段」首天試行實名預約參觀，名額2000個，上午9時至下午5時每兩小時一節，其餘時間毋須預約。漁護署署長黎堅明表示，今朝兩個時段已滿，早上9時開始陸續有旅客，入口已安排署方人員及警方控制人流同交通，首日設有詢問處，整個過程流暢，旅客反映對預約制滿意，之後會再作檢討。



他指，全日預約1500人左右，上限2000個，截至早上10時10分，144人已上山，上山人數比預約登記稍為少，已釋放部份空出的配額，予未有登記的旅客上山，整體大致暢順。漁農自然護理署助理署長（郊野公園）陶文慧補充，早上即場釋出約50個現額，按人流比例而定，每次安排會有所不同。



黎堅明強調東壩亦有其他景點，如六角柱石，「好值得睇」，希望預約制可保護郊野環境同改善人流，同時提升旅客及市民體驗。



漁農自然護理署署長黎堅明（中）8月21日下午就破邊洲路段試行實施預約制舉行記者會。（董素琛攝）

至於預約制否會收費等，黎堅明表示，會在4個多星期預約制試行完成後再一併檢討。他指，進入東壩交通暢順，北潭涌位置已有警方控制車流，以往內地長假期時，亦曾實施相關措施，一直行之有效，相信預約制可起到分流作用。

被問到「失約」情況，他指，整個人流管理有彈性，如配額有空位釋放，希望「盡量放到旅客上山」，即使旅客沒有預約，會考慮當時山上人流情況作出安排；山上有不少署方人員監察人流，如覺得情況合適，會開放更多旅客上山。

西貢東壩「萬宜地質步道-破邊洲段」首天試行實名預約參觀。（漁護署圖片）

他指，一般主要人流都集中在破邊洲，相信預約制可將人流分至其他景點。他指，今日破邊洲段約有40多名人員，亦引入無人機監察情況，現場人員可即時溝通。被問到核實程序需時一至兩分鐘，是否造成人流擠塞，他指，今日第一次試行，核實程序簡單，如同事熟習後，相信日後一分鐘內便可完成核實程序。

至於預約制會否擴至其他景點，他指，預約制試行及檢討後，會考慮是否在其他熱門景點實施，視乎其他景點受歡迎情況等。