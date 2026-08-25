破邊洲預約制｜漁護署：9.5首日預約一成　料臨近假期預約人數增

漁農自然護理署將於9月5日至10月7日期間的週末、中秋節及國慶黃金周，在香港世界地質公園萬宜地質步道破邊洲段實行免費試行預約制。首兩天（9月5日及6日）的到訪名額已於昨日（24日）上午11時開放網上預約。漁護署助理署長（郊野公園）陶文慧今日（25日）接受電台訪問時表示，截至昨日傍晚6時，首兩日平均預約率約一成，預計隨着宣傳等，以及臨近中秋、十一黃金周，預約人流將陸續增加。



西貢破邊洲觀景台一向深受遊人歡迎。（資料圖片）

破邊洲。（資料圖片）

陶文慧在港台節目《千禧年代》指，首日預約率約一成，「即係可能2,000名額裏面大概都係報咗200個嘅啫」，她說因計劃剛剛推出，宣傳仍需時間奏效，加上9月天氣依然炎熱，參考往年數據，此時段到訪人數普遍較少。

她續說，過往五一黃金周期間，該處每日到訪人數曾逼近4,000人，甚至一般週末亦可達3,000多人，故相信隨着假期臨近，預約人數會陸續增加。而在已預約的人數中，最受歡迎的時段為上午9時至11時以及11時至下午1時，與署方的分析相符。

破邊洲山徑路線海岸一帶，道路狹窄。（資料圖片／翁鈺輝攝）

若有遊客未有預約而到達現場，或出現預約者缺席（No-show）的情況，陶文慧表示，現場不會設有傳統的實體「Walk-in」名額，但若網上預約仍有餘額，遊客可即場透過手機預約即時時段，現場資訊站職員亦會提供協助。署方會密切監察現場人流及車程時間，適時釋放因「缺席」而騰出的名額供現場人士即時網上預約。

針對遊客離場時間未受限制可能導致人流堆積的問題，陶文慧表示，破邊洲路段單程長約1公里，來回2公里，一般遊客逗留約2小時便會離去。此外，熱門打卡點如觀景台等位置較為空曠且無遮擋，署方在繁忙時段會安排職員進行人流疏導，提醒市民打卡後盡快落山，避免過度聚集。

元旦（1日）有不少遊客前往破邊洲行山，有人無視警告站出崖邊。（資料圖片／翁鈺輝攝）

對於環境及生態局曾在立法會提及會考慮將預約後「甩底」的行為記錄在案，陶文慧回應指，由於目前屬於試行階段，署方暫時不會對缺席者實施懲罰機制，亦不設押金或預約收費。她強調，郊野公園一向沒有收費制度，現階段希望「循序漸進」，優先讓市民習慣實名預約模式。

她亦表示，漁護署會透過今次試行檢討情況，長遠不排除研究引入懲罰機制或收費的可行性。至於會否將預約制擴展至其他郊野公園景點，陶文慧表示東壩及破邊洲出入口相對容易管制，署方會先評估是次試行成效，再決定下一步安排。