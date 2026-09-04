破邊洲預約制｜周六首日實施　預約名額六成滿　上午兩時段已爆滿

【西貢/東壩/萬宜水庫/破邊洲/破邊洲觀景台】漁護署將於9月5日至10月7日期間的周末、中秋節及國慶黃金周，於西貢萬宜水庫東壩的萬宜地質步道破邊洲段，試行預約制度。漁護署今（4日）在社交平台表示，預約人數已達上限的六成，其中早上9時至下午1時共兩個時段，預約已經爆滿，僅剩下午1時及3時兩個時段。署方提醒，入場時需先出示身份證明文件及已登記的二維碼核實身份。



漁護署在現場護有預約核證入口。（漁護署Facebook圖片）

漁護署將於9月5日至10月7日期間的周末、中秋節及國慶黃金周，於西貢萬宜水庫東壩的萬宜地質步道破邊洲段，試行預約制度。（漁護署Facebook圖片）

漁護署提醒，已預約人士需訴預約時段內到達破邊洲段入口，並攜帶身份證明文件、電子憑證（QR Code）。署方指，「萬宜地質步道—破邊洲段」來回長2公里，路途崎嶇，行完全程約需2小時，沿途沒有補給、沒有遮蔭，提醒旅客預備足夠糧水及防曬裝備。

9月5日首日實施預約制，截至9月4日晚上7時52分，僅剩下午1時、3時兩個時段可供預約。（手機截圖）

漁護署提醒，到場入時需攜帶身份證明文件。（漁護署Facebook圖片）

至於預約情況，據Klook系統顯示，截至9月4日晚上約7時52分，9月5日首日實施，上午9時、11時兩個時段預約人數已爆滿，僅剩下午1時、3時兩個時段可供預約。另外3日可供預約的日子（6日、12日、13日）則四個時段仍有名額可供預約。

漁護署早前指，對於預約後未能依約前來的旅客，現階段不設懲處機制，不希望預約制推出後，市民及旅客會覺得「好多嘢做、好煩」。另外，漁護署亦會視乎情況釋出名額，讓旅客即場網上預約。