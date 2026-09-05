破邊洲預約制首日｜內地客讚核實程序快　有人未預約遭拒稱無失望

東壩破邊洲段首日試行免費預約制，約早上8時30分，全日名額2000個。東壩破邊洲出入口早上已有大批警方及漁護署職員在場，安排查詢處、登記點及雪糕筒等設施，有旅客於9時前衝線免登記入場。



至於早上9時後入場的旅客，多數已提前登記，入場時需出示登記二維碼及身分證明文件。有蘇州徒步愛好者認為，預約程序方便快捷，可以分散人流，滿意整體預約及檢查安排。另有內地客未有預約遭拒絕入場，他指沒有感到失望，會轉為遊覽其它景點。



破邊洲。（漁護署圖片）

早上九時前毋須登記 有旅客「衝線」入場省卻改時間程序

破邊洲試行預約制第一日實施，萬宜水庫東壩附近有橫額列明「破邊洲段須預約進入」，亦有不少指引行人預約核證入口。

約早上8時30分，大批警方及漁護署職員在現場設置人流管制措施，有旅客於9時前衝線免登記入場。來自廣州的郭小姐及蘇小姐原本預約早上11時入場，因想遊覽東壩附近景點，故此提早到達。其後被告知在9時前進入破邊洲無需預約，便提前入場早些欣賞風景。她們又稱，破邊洲需預約的資訊充分，身邊朋友都知悉相關信息。

北京旅客謝小姐與郭小姐上周預約早上9時到場，檢查預約二維碼時，郭小姐忘記帶登記時的文件港澳通行證，一度被職員攔截，署方職員其後允許郭小姐出示其他身分證明文件，包括相關證件電子版或護照等。她們認為，實施預約制後更加安全，可以知道誰進來，也滿意檢查安排。

有內地旅客未預約被拒入場 稱無失望

蘇州旅客楊小姐說，自己是徒步愛好者，嚮往破邊洲已久，上周尋找行程資料時發現需預約。她滿意預約制整體安排，認為實施後可以疏散人流，更便利旅客觀賞風景，又指內地也有部份免費景點需要預約，相關程序與破邊洲相似。

另外亦有內地旅客沒有提前預約，被拒絕入場。他稱沒有失望，會遊覽附近其他景點。