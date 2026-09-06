Chiikawa拉麵店結業｜深圳旅客最後光顧　只求打卡不介意食評普通

日本人氣漫畫角色CHIIKAWA「ちいかわ」的主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」（ちいかわラーメン豚）首間海外分店於旺角朗豪坊開業一年後，今（6日）最後一日營業。拉麵店食評普通，不過傳出結業消息後，有網上圖片顯示店外一度大排長龍，未知是否趕在結業前光顧。記者今天下午到場未見人龍，顧客等候片刻便可入內，當中不少人稱是第一次前來。少數人專程來光顧，包括一名深圳遊客。他對食物質素早有心理準備，打算花費數百元用餐，對結業感到可惜。



有網民昨日（5日）在社交平台發文，朗豪坊Chiikawa拉麵店門外大排長龍。（Threads@ansonlo0527）

今午2時30分所見，拉麵店外未見人龍，顧客等候片刻便可入內。（董素琛攝）

日前有網民在社交平台Threads發布圖片，Chiikawa拉麵店門外大排長龍，大批粉絲在結業前夕前來光顧。下午2時半所見，店外沒有出現人龍，顧客僅需輪候片刻便可進內；有人拿出手機與佈景板合照。

今午3時所見，拉麵店尚餘不少空位。（董素琛攝）

今午3時所見，拉麵店尚餘不少空位。（董素琛攝）

Chiikawa拉麵店食評一般 深圳客：只求體驗與打卡

深圳遊客張先生趁周末來香港旅遊兩天，本身是Chiikawa粉絲的他聽說店舖要結業，便特意前來光顧，打算花費數百元用餐。他說，曾見過網上評價指店內食物的口味較普通，已有心理準備，只求體驗與打卡。他對店舖結業感到可惜，認為此類門店不多。

今午2時30分所見，拉麵店外未見人龍，顧客等候片刻便可入內。（董素琛攝）

食客排隊10分鐘 下午時段未坐滿

另一名食客Dia與朋友趁最後一天營業從觀塘來光顧，每人花費約300多元用餐，認為食物質素與店舖氣氛均屬一般水平。她說，中午到場後僅需排隊約10分鐘便能進內，原以為最後一天會有很多人光顧，卻發現內裏未有坐滿。她認為，日後若再營運類似店舖時，店方可在樓面播放主題音樂，並加入更多商品發售，令體驗更豐富。

今午2時30分所見，拉麵店外未見人龍，顧客等候片刻便可入內。（董素琛攝）

不願上鏡的蔡先生在商場看完電影後前來用餐，他說，以往店舖開業時人流眾多，便沒有光顧。他指，網上大部份食評偏向一般，未有對餐點抱有太大期望，純粹為打卡而來。他續說，早前在網上見到食客需等兩三小時方可內進，惟今日到場僅需等兩三個籌號。