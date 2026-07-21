CHIIKAWA拉麵店開業約一年後結業　與CHIIKAWA特展同於9.6結束

日本人氣漫畫角色CHIIKAWA「ちいかわ」的主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」（ちいかわラーメン豚）首間海外分店在旺角朗豪坊開業一年後，店方今日（21日）宣布，將營業至9月6日（周日）後結束，感者各方支持，呼籲市民把握機會到場。



此外，有本港創意品牌將於8月1日至9月6日在尖沙咀舉行「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，換言之將與「吉伊卡哇拉麵」店同日結束。



日本人氣漫畫角色CHIIKAWA「ちいかわ」的主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」（ちいかわラーメン豚）首間海外分店在旺角朗豪坊開業一年後，店方今日（21日）宣布將營業至9月6日（周日）後結束。（Facebook/Flames Concepts Restaurants）

餐廳營運方Flames Concepts今日在Facebook宣布，為期一年的期間限定店將營業至9月6日（周日）後結束，衷心多謝各方支持，呼籲市民把握機會到場，「同我哋一齊開心吓」。

店內設大型塑像 創辦人曾言要營造獨特體驗、刺激消費

翻查資料，「吉伊卡哇拉麵」首間海外分店去年8月中旬在旺角朗豪坊開幕，店舖位於朗豪坊12樓，甫進店便有3個角色的大型塑像。餐廳採用紅、黃等顏色鮮艷的裝潢，隨處也可看見CHIIKAWA角色。

拉麵有三款大小，售價介乎115至150元。創辦人去年受訪時曾稱，在不景市道下更要保持正面，盡量營造獨特體驗予食客，刺激本地消費。

日本人氣漫畫角色CHIIKAWA「ちいかわ」的主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」（ちいかわラーメン豚）首間海外分店去年8月中旬在旺角朗豪坊開幕。(資料圖片／梁鵬威攝)

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CHIIKAWA ARTIVERSE特展同日結束

此外，本港創意品牌 AllRightsReserved將於8月1日至9月6日，在K11 MUSEA舉辦名為「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，換言之將與「吉伊卡哇拉麵」店同日結束。展覽將首次於香港展出超過130幅繪製出CHIIKAWA的插畫家Nagano的珍貴原畫重現作品。