CHIIKAWA拉麵｜首間海外店8.16登陸旺角　明起預約須預購黑烏龍茶

撰文：吳美松
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日本人氣漫畫角色CHIIKAWA「ちいかわ」的主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」（ちいかわラーメン豚）首間海外分店將於8月16日在旺角朗豪坊開幕，首輪預約將於明日（7 日）下午1時，於KKDAY開放首一個月（8月16日至9月15日）的預約名額。此外，香港店沿用日本本店預約模式，每人需預購一瓶價值港幣38元的黑烏龍茶作訂金。

主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」（ちいかわラーメン豚）首間海外分店將於8月16日在旺角朗豪坊開幕。（官方圖片）
主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」（ちいかわラーメン豚）首間海外分店將於8月16日在旺角朗豪坊開幕。（官方圖片）
每位顧客預購一瓶黑烏龍茶（價值港幣38元）作為訂金。黑烏龍茶將於入座當日派發，訂金不可兌換或扣減餐費。（官方圖片）

據官方介紹，「吉伊卡哇拉麵」香港店的裝潢佈置還原漫畫中場景，店內亦放有三位主角的立體雕塑，及有角色插圖等裝飾，令人猶如置身於《Chiikawa》的漫畫世界。

主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」（ちいかわラーメン豚）首間海外分店將於8月16日在旺角朗豪坊開幕。（官方圖片）

官方介紹又指，「吉伊卡哇拉麵」香港店承襲日本本店原味，主打日本直送的正宗招牌拉麵，湯頭與食材皆承襲日本本店原味，拉麵份量也還原漫畫細節，包括Chiikawa（迷你）、Hachiware（小）和Usagi（大）三種拉麵份量供選擇，每碗拉麵配有可愛的角色魚板，並且附送對應角色的貼紙。

另外，供應的飲品盛載器皿印有《CHIIKAWA》漫畫角色插圖，顧客可帶走瓶裝飲料作為留念，點選飲品亦會隨機贈送角色透明卡。除供應拉麵及飲品之外，「吉伊卡哇拉麵」香港店亦會推出一系列周邊商品，包括拉麵碗、啤酒杯、水杯、臉巾等。

+7

「吉伊卡哇拉麵」由日本著名公司PARCO 策劃開發，2024年3月於名古屋PARCO開設首間「吉伊卡哇拉麵」 ，目前於日本有四間分店，而在朗豪坊開設的首間海外分店，由香港餐飲集團Flames Concepts主辦，設有87個座位，比京池分店規模更大。

首輪預約將於明日下午1時，於KKDAY開放首一個月（8月16日至9月15日）的預約名額。其後輪登的預約開放時間，可留意Flames Concepts的社交平台及KKDAY活動主頁的公佈。顧客於KKDAY選定入座人數及時段後，須先為每位顧客預購一瓶黑烏龍茶（價值港幣38元）作為訂金。黑烏龍茶將於入座當日派發，訂金不可兌換或扣減餐費。

「吉伊卡哇拉麵」香港店：

開幕日期：2025年8月16日（星期六）

地址：九龍旺角朗豪坊12樓13號舖

營業時間：每日早上11時至晚上10時（最後入座時間：晚上9時15分）

座位數目：87個

「吉伊卡哇拉麵」香港店預約詳情。（官方資料）
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