銀河通用機械人零售店不如汽水機？創始人：會探索賣咖啡、熱食

「北京銀河通用機器人」於香港開設機械人自主零售店Galbot Store，內地以外首三間店舖上周二（1日）起於紅磡新海濱、灣仔海濱和啟德體藝館營運，售賣支裝飲品、薯片及香港特色紀念品。坊間有聲音指現時的Galbot Store與汽水機沒分別，銀河通用創始人兼首席技術官王鶴指，由於零售店空間有限，暫未能售賣咖啡、雪條和熱食等物品，但未來會持續探索在港受歡迎的物品。



銀河通用機器人零售店灣仔海濱分店。（洪戩昊攝）

銀河通用機器人零售店灣仔海濱分店。（洪戩昊攝）

銀河通用創始人兼首席技術官王鶴。（洪戩昊攝）

王鶴指，銀河通用在全國有超過200間店，每一間賣的貨品也不同，會根據不同地區人士的需要作調整。至於坊間有聲音指現時的Galbot Store的功能與汽水機一樣，他則指，由於零售店空間有限，暫未能售賣咖啡、雪條和熱食等物品，但未來會持續探索在港受歡迎的貨品。

零售店只有機械人，沒有任何職員，有小偷怎麼辦？王鶴指，由於機械人有全程錄影功能，所以萬一遇上盜竊情況，也會有影片作證據。

雖然現時只有三間店，但王鶴已有擴張的打算，目標是主題樂園等人多地方，如迪士尼樂園及中環鬧市等，希望能開數十間。除了Galbot Store的店員「小蓋」外，銀河通用還有其餘兩款機械人，其中一款更是面向工業的。王鶴指，未來渴望增加不同用途，例如藥房及網球場等。

Galbot Store的店員「小蓋」。（洪戩昊攝）

他重申，之前在內地不同城市開業時也要時間摸索，相信在港營運初期也會有沙石。但他相信，香港旺盛的旅遊業，以及港人的購買力，會令Galbot Store在港取得成功。他亦稱，將香港視為走向世界的橋頭堡，目前在港已設立辦事處及聘請本地畢業生，揚言會長期在港投入。