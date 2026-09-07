馬會國際公益慈善論壇開幕　匯聚2000精英探討慈善事業轉型及挑戰

由馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦的第五屆香港國際公益慈善論壇，今日（7日）在西九文化區開幕。一連兩日的論壇匯聚全球約2,000位來自公益慈善、體育、商界、政府、學術及社會各界的領袖精英，探討公益慈善事業的轉型、挑戰及機遇等議題。



由馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦的第五屆香港國際公益慈善論壇，今日在西九文化區開幕。（馬會影片截圖）

香港國際公益慈善論壇今日在西九文化區開幕。一連兩日的論壇匯聚全球約2,000位領袖精英，探討公益慈善事業的轉型、挑戰及機遇等議題。（馬會影片截圖）

香港國際公益慈善論壇迎來十周年，亦是馬會馬年系列活動重點項目之一。本屆論壇以「躍動惠群 善行致遠」為主題，探討如何將體育運動中的自律、專注、堅韌、團隊協作等精神，轉化為公益慈善力量，創造更深遠及持久的社會影響。

廖長江：過去十年已匯聚超過10,000名與會者

論壇開幕典禮由政務司司長陳國基、馬會主席廖長江和馬會行政總裁、公益慈善研究院董事應家柏主禮。廖長江表示，連同今年，香港國際公益慈善論壇在過去10年間已匯聚超過10,000名與會者，以及來自逾40個國家及地區的380多位講者，成為全球規模最大的公益慈善論壇之一。論壇聚焦系統性變革的需要、創新的資金運用模式、帶動社會效益的能力,並探討如何透過跨界協作及多方持份者合作，推動更具可持續性和長遠效益的成果。

廖長江表示，香港國際公益慈善論壇在過去十年間已匯聚超過10,000名與會者。（馬會影片截圖）

他提到，馬會及其慈善信託基金今日正式發布首份《香港賽馬會慈善信託基金成效報告》,全面闡述馬會自1915年首筆有記錄捐款以來，一直以不同方式改善市民生活、造福社群。報告採用三層架構衡量框架，分別從項目、主題、基金層面評估成效。

報告總結出三項重點。第一，慈善資源應更精準地投放於弱勢及最有需要的群體，以確保資源發揮最大效益；第二，項目應以長遠可持續發展為目標，透過持續而具深度的介入，協助受惠人士建立可持續的正面行為改變；第三，按照不同項目的性質而制定合適的長期追蹤和成效評估機制，從而全面掌握項目的長遠影響。報告闡述慈善信託基金的成效評估方法，並展示其創建或支持的眾多項目所帶來的社會成效。

「亞洲公益慈善研究計劃」發表中期報告

由公益慈善研究院以及亞洲慈善大會（Asia Philanthropy Congress）聯合召集的「亞洲公益慈善研究計劃」今日亦發表中期報告，首次全面審視計劃所涵蓋國家與地區的公益慈善生態系統，並分析其範圍與規模。報告估算，相關國家與地區的本土公益慈善捐贈總額於2024年達1,090億美元，未來十年累計有望超過1萬億美元。報告重點闡述大眾個人捐贈、企業捐贈及公共資源投入如何共同塑造亞洲公益慈善事業，以及公益慈善生態系統可如何發揮戰略資產的作用,，服務各國發展重點。