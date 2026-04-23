渣馬2026｜跑手為港帶來3.38億元經濟效益　慈善籌款近1500萬元

渣打香港馬拉松大會周三（22日）發布環境、社會及管治（ESG）報告，顯示透過本地及非本地跑手消費，為香港帶來的經濟效益高達3.38億港元，同時為多間慈善機構共籌得近1,500萬港元善款，反映這項香港一年一度最多人參與的國際體育盛事，不僅為社區注入正能量，惠及多個弱勢社群，同時進一步為盛事體育旅遊增添動力。



渣打香港馬拉松2026為香港帶來高達3.38億港元經濟效益，當中推出的「助小店撐跑手」計劃吸引逾700間遍佈全港九新界的中小型餐飲食肆參與，連結跑手及食客，推動體育與旅遊、消費結合，將盛事經濟效益最大化。（主辦方提供圖片）

中國香港田徑總會（田總）今年委託香港理工大學研究及創新事務處進行渣打香港馬拉松2026賽後問卷調查，以了解跑手體驗及評估賽事在環境、社會和管治方面的成效。調查收到逾10,000名參與跑手的問卷，本地及非本地跑手分別佔75%及25%。調查結果顯示，逾85%受訪跑手對整體賽事體驗感到滿意。

另一方面，本地及非本地跑手在零售、餐飲、酒店、文娛活動以及本地交通等方面的消費，帶動了馬拉松經濟的曡加效應，當中大會推出的「助小店撐跑手」計劃支援了逾700間中小型餐飲食肆，幫助它們增加客流量。香港理工大學以受訪者提供的數據為基礎，推算渣打香港馬拉松的總經濟效益達3.38億港元。

2026年「馬拉松慈善計劃」為參與的慈善機構籌得的善款創新高至接近1,500萬港元，較上屆增加36%。（主辦方提供圖片）

非本地跑手經濟效益佔2.78億港元

調查顯示，非本地跑手及其陪同人員的直接和間接經濟效益，總額約為2.78億港元。其中購物約佔9,880萬元、住宿佔7,750萬元、飲食佔7,430萬元、交通為1,590萬元，以及娛樂消閒活動的1,170萬元。本地跑手直接消費總額則為6,073萬港元，其中包括5,165萬港元的跑步裝備消費，以及908萬元用於營養補充劑。

另外，今屆「馬拉松慈善計劃」繼續為50間本地社福機構提供籌款平台，在名額維持不變的情況下，籌得的善款突破至近1,500萬港元，較上屆增加約36%。計劃所支持的本地社會服務涵蓋「兒童及青年服務」、「復康及護理」和「多元共融」等範疇。