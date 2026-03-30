名廚薈萃為博愛慈善晚宴200廚師出動　為博愛新安老院舍籌逾700萬

為博愛醫院屯門藍地安老院舍項目籌募經費款的「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」3月27日晚舉行，筵開128席，匯聚來自全球10個國家及地區、近200名土生土長的星級名廚，讓賓客在享受頂級粵菜的同時共襄善舉。



晚宴秉持「零行政費」 原則，確保所籌得善款在「不扣除任何行政費及手續費」之下，全數撥捐博愛醫院，連同早前於鏞記舉行的慈善晚宴「懷舊粵菜當年情」，「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」活動總共為博愛醫院籌得超過700萬元 ，合辦機構將 7,288,888元銀碼大支票頒贈予博愛醫院。



「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」延開128席，座無虛席。（博愛醫院圖片）

近200位來自全球10個國家及地區的華人名廚世紀同場，特別穿著整齊廚師服出席支持「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」。（博愛醫院圖片）

活動由大航展翅高飛慈善基金冠名贊助，並與群生社慈善基金、新加坡香港之友國際飲食協會、中國香港女廚師協會、香港中廚師協會及鏞記酒家集團合辦，於香港合和酒店隆重舉行，是自2023年本港舉辦「國際名廚慈善宴 」後，最大規模的飲食界慈善盛事之一。

今次「盛宴」是為「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」籌款。博愛獲李兆基基金贊助、恒基兆業地產集團捐地十萬平方呎，並獲社會福利署獎券基金「私人土地作福利用途特別計畫」資助，項目進展順利，預計於2027年首季正式投入服務。屆時將成為由單一機構營運、全港最大的安老院舍，提供1,434個宿位。

「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」參與廚師及嘉賓一同進行祝酒儀式。（博愛醫院圖片）

保安局局長鄧炳強（右四）在博愛董事局主席黃曉君（左四）陪同下，向慈善晚宴六大合辦機構代表頒發感謝狀。（博愛醫院圖片）

晚宴籌備委員會感謝各地華人廚師和合辦機構的支持。海外廚師召集人、新加坡「香港之友」國際飲食協會榮譽會長曾鏡雄表示，慈善晚宴籌備了整整一年，籌委會目標透過名廚之手「以美饌傳遞愛心」，為博愛醫院藍地安老院舍項目籌募經費。

本地廚師召集人、群生社慈善基金創會理事長許美德表示，十分榮幸與近200位來自世界各地的星級名廚一起透過廚藝行善，向世界說好香港的美食故事，更特別感謝博愛醫院一直以來積極配合大會的籌募工作。

大航展翅高飛慈善基金主席陳燕萍表示，能「搏命」為博愛藍地項目籌款以幫助到香港長者，讓她感到好幸福，承擔晚宴所有支出，是為了堅持讓晚宴謹守「零行政費」原則，確保所籌得善款全數撥捐博愛醫院。

籌委會又指，「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」活動切實體現「廚旅融合」集廚藝、旅行於一身的善舉，參與活動的所有義廚均全程自費，部分更順道攜同家人回港度假，數天的行程估計已為香港創造了近100萬元的旅遊收益。

「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」活動總共為博愛醫院籌得超過700萬元善款 ，在活動圓滿結束前，合辦機構將寫有7,288,888元銀碼大支票頒贈予博愛醫院，由博愛醫院董事局主席黃曉君與候任主席陳國基接受。（博愛醫院圖片）

博愛醫院董事局主席黃曉君表示，博愛需籌募更多資源，為長者提供更適切與優質的服務，攜手打造「以人為本」的樂活長者社區。有見及此，博愛醫院於上月啟動以「藍地有您．共創安老新篇章」為主題的籌募活動，並由「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」打響頭炮。她特別提及博愛董事局與部分善長慷慨捐出晚宴圍席，邀請受大埔宏福苑火災影響而需入住博愛過渡性房屋項目的長者一齊共晉晚餐。

保安局局長鄧炳強致辭時表示，看到200位中外頂尖「廚神」、過千位飲食達人和善長仁翁聚首一堂，便知道「名廚薈萃為博愛」是一場 「 既有味道 、 又有溫度 」 的盛宴，在場都是有福的人，除了可享受美食，更可以體會 「施比受更有福」 的哲理。

「名廚薈萃為博愛慈善晚宴」活動總共為博愛醫院籌得超過700萬元善款 ，在活動圓滿結束前，合辦機構將寫有7,288,888元銀碼大支票頒贈予博愛醫院，由博愛醫院董事局主席黃曉君與候任主席陳國基接受。（博愛醫院圖片）