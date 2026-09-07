中大開學日升旗禮　130嘉賓出席　麥美娟：提升學生對國安認識

中大2026/27學年今天（7日）開學。大學今早舉行升旗儀式，逾130位嘉賓出席。民政及青年事務局局長麥美娟致辭時稱，大專院校相關制服團隊的訓練，有助學生提升對國家安全的認識，希望大家在日常訓練中可以繼續精益求精，肩負中大國民教育使命，貢獻國家、貢獻香港。有國旗護衛隊成員稱，中學起已希望成為督察，加入護衛隊後提升了團結能力，希望有助日後加人警隊後，讓團隊團結一致同心。



大學隨後舉行本科生入學典禮，校長盧煜明致辭鼓勵新生視中大為追求知識與實現個人成長的第二個家，並指中大的求學歷程將培育學生成為有擔當的世界公民。



中大於2026/27學年開學日舉行升旗儀式。（中大圖片）

今日由穿上全新制服的中大國旗護衞隊負責升旗。首次亮相的全新制服由中大學生設計，展現年輕一代的朝氣與使命感，為儀式增添莊重而嶄新的氣象。中國國旗、香港特別行政區區旗及中大校旗在國歌聲中升起，標誌新學年正式展開。

出席嘉賓包括民政及青年事務局局長麥美娟、中聯辦教育和青年部副部長萬寧、中大社會科學院榮譽教授曾鈺成、中大校董會副主席陳德霖、中大校長盧煜明，以及多位立法會議員、一眾大學校董會成員、大學管理層、書院及學院代表、教職員、學生和校友。

中大國旗護衞隊全新制服採用中大校色紫色和金色設計。（中大圖片）

升旗儀式後，大學舉行中大國旗護衞隊嘉許典禮，由麥美娟、陳德霖及盧煜明頒授委任狀及感謝狀，以表揚隊員的承擔與貢獻。今年共頒發18項委任狀及5項感謝狀給國旗護衞隊隊員。此外，一位同學獲頒發「2025至2026年度中大國旗護衞隊最佳隊員獎」，其優異表現及對隊伍的傑出貢獻獲得表揚。

民青局局長麥美娟致辭時表示，大專院校相關制服團隊的訓練，有助學生提升對國家安全的認識。（中大影片截圖）

麥美娟致辭時表示，民青局目前資助10多隊制服團體學習中式步操，由紀律部隊人員或其他升旗同事任教官。局方鼓勵更多制服團體及大學裡的國旗護衞隊，善用在青衣的愛國主義教育基地，培訓更多優秀青年。她又指，大專院校相關制服團隊的訓練，有助學生提升對國家安全的認識。

她亦寄語師弟師妹，希望大家在日常訓練中可以繼續精益求精，肩負中大國民教育使命，以所學、所想、所思貢獻國家、貢獻香港，讓愛國主義精神及國家安全意識在年輕一代中發揚光大，傳承不息。

麥美娟頒發委任狀予國旗護衞隊隊員。（中大圖片）

國旗護衛隊大三學生陸曼婷表示，自中三起已想加入香港警隊成為督察，讀大學時任輔警，現正申請報考督察。她加入國旗護衞隊後，步操能力及團結能力均有所提升，希望加入警隊後能領略好團隊，讓大家團結一致齊心。

盧煜明頒發制服設計獎獎狀予得獎同學。（中大圖片）

典禮亦頒發三項國旗護衞隊制服設計獎，嘉許為護衞隊設計新制服的得獎者。制服的最終設計以冠軍同學的設計意念，經優化後訂製，盧煜明亦對設計給予意見。新制服採用中大紫色和金色設計，紫色象徵熱誠與忠耿，金色象徵堅毅與果敢，彰顯隊伍專業形象及昂揚向上的精神面貌，體現青年一代對國家、香港及大學的忠誠和承擔，以及弘揚愛國精神的堅定信念。

中大協理副校長（學生體驗）、大學輔導長高永雄教授引述國家主席習近平對香港青年的寄語：「青年興，則香港興」。（中大影片截圖）

盧煜明：重複性工作日益自動化 人文特質變得更重要

大學隨後在邵逸夫堂舉行2026年本科生入學典禮。盧煜明歡迎新生加入中大，並鼓勵他們視中大為追求知識與實現個人成長的第二個家。面對AI的時代浪潮，盧煜明指，除要掌握專業技能，學生更須具備嚴謹的道德判斷力，以誠實、獨立思考及尊重他人的態度，負責任地運用AI。隨著日常重複性工作日益自動化，同理心、批判思維及道德判斷等人文特質將變得更為重要，亦更凸顯中大校訓「博文約禮」歷久彌新的時代價值。

中大舉行2026年本科生入學典禮。（中大圖片）

盧煜明表示，中大的求學歷程將培育學生成為有擔當的世界公民。他說，社會責任始於一種自覺，即深知個人的言行與態度能帶來改變。改變世界的想法或許令人望而生畏，然而社會責任往往始於微小、日常的行動，例如參與志願服務、支持社區活動、實踐可持續生活，或向身邊的人傳遞善意。學生將在躬行實踐中領會聚沙成塔的力量，立足本地，放眼全球，善用知識與才華造福社會。

2026年本科生入學典禮於邵逸夫堂舉行。（中大圖片）