女子稱助宏福苑男友「刮」資助　指男方反口未付款　索90萬遭撤案

宏福苑宏道閣一單位的男業主，早前遭前女興訴，女方聲稱男業主曾承諾，會把全數資助及賠償款項給她做買樓的首期，她則會用男方名義，盡「刮」災民資助。她聲稱有為男方取得90萬資助，但男方反口拒付她金錢。前女友認為男業主違約，早前入稟區域法院（DCCJ2445/2026），向他追討90萬元。



區域法院法官廖文健上周五（4日）下判辭，指女事主的說法無文件支持，且男方是業主，他失掉物業，理應需要援助，胡卻未有解釋為何男方會答應把全部款項給她，認為難接納其說法，並認為申索是「瑣屑無聊」，屬無理纏繞及濫用法院程序，故剔除其申索，並頒令撤銷本案，及要她支付訟費。



原告胡淑玲，被告郭家和。

原告胡淑玲入稟區域法院追討90萬，被剔除申索。(黃浩謙攝)

被告郭家和是宏道閣的業主。（鄭子峰攝）

郭為該單位的唯一擁有人

判辭指，郭及其父在1983年購入並聯名持有宏福苑宏道閣一個單位，郭現為該單位的業權唯一擁有人。胡和郭為情侶關係，及後鬧翻。

胡認為曾住上址理應同屬災民

胡聲稱她在2025年11月30日與郭達成協議，她會盡力用郭的名義尋找災民資助，所得款項要全數歸她，作為她置業的首期。她指郭亦承諾以宏福的單位作抵押，保證會向胡付款。及後胡從政府及私人方面籌得90萬元，惟郭反口拒絕付款。胡認為她亦曾在上址居住，理應同屬災民及受惠，因而提出申索。

郭的單位被燒理應需要金錢援助

廖官指，胡從未提及該協議如何達成。就常理而言，郭的單位在火災中被燒毁，他本人理應需要金錢援助，胡聲稱郭答應全盤放棄所有款項，並把款項全數給胡置業，認為在胡沒有進一步解釋的情況下，令人難以信納。

官指胡未能出示文件證明

此外，胡聲稱履行協議，曾以郭的名義籌得90萬元。廖官質疑，若然款項從政府或私人捐助流向郭，必然會有文件證明，但胡未能出示任何證據，難以接納其說法。然而，二人的訊息記錄亦顯示，胡曾指：「係我刮嘅全部要分畀我OK？」郭僅回應指會把款項「分給」胡，而非全數給予，反映雙方並沒有就此達成協議，亦未能顯示郭答應抵押物業予胡。

胡曾嘗試對該物業註冊

至2026年6月3日，胡曾嘗試在土地註冊處，以傳訊令狀針對該物業註冊。官稱此行為反映胡懂得保障自己權益，若她真實持有該書面抵押契，必然會作出申請，以保障權益，然而土地註冊處沒有相關紀錄。

胡提民事訴訟影響郭參加樓換樓計劃

官表示，胡主動發起民事訴訟，阻止郭出售物業，直接影響他參加政府「樓換樓計劃」的權利。然而胡的案情難以被信納，亦沒有事實支持，斥其申索是「瑣屑無聊」，屬無理纏繞及濫用法院程序，故剔除其申索及頒令撤銷本案，並要胡支付訟費。