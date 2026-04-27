宏福苑宏道閣上樓｜40年老街坊獨自回家說句道別話：會心安理得點
撰文：洪戩昊
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宏福苑居民續獲安排上樓執拾，最先起火的宏昌閣，以及宏仁閣及宏道閣，由上周四（23日）至明日（28日）分批上樓。早上八時，有零星居民到大埔墟火車站乘坐政府安排的接駁巴士到宏福苑。接駁巴士其中一名乘客是一名40多年老住户，沒有其他人幫助、將自行走上單位的他表示到單位後「唔多唔少都會講返句」道別說話，會比較心安理得。
居於宏道閣14樓、76歲的鍾先生指，早前看過單位照片，單位情況不錯；但被問及希望拿回甚麼東西，他坦言對單位實際情況一片空白，要實地看過後才決定。
他沒有其他人幫助，自行走上單位。他指很難預計有否力氣走上去，希望一切順利。在宏福苑住了40多年的他表示，到單位後「唔多唔少都會講返句」道別說話，會比較心安理得。
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