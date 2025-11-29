宏福苑大火︱完成搜索宏仁閣、宏道閣　沒發現遺體　救出3貓1龜

大埔宏福苑五級大火，至今造成128人罹難，逾70人受傷，現時仍有150人失聯。警方災難遇害者辨認組（DVIU）今日（29日）派出600人，到較早熄滅火種的A座宏仁閣、B座宏道閣進行搜索，並沒發現遺體，但在宏仁閣救出3隻貓，以及在宏道閣救出一隻烏龜，有關動物交由愛協照顧處理。警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻指，其餘大廈搜救工作，預計需要3至4周時間，希望能盡早完成，盡早解封。



警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢指，已確認84名死者及37名傷者屬於報失聯人士，現時有44名死者有待遺體辨認，警方已陸續通知家屬進行初步辨認程序。



宏福苑大火，周六（29日）中午時分，大批災難遇害辨認組人員進入各幢大廈，開始搜證工作。（翁鈺輝攝）

今日已完成宏仁閣、宏道閣搜樓 沒發現遺體 發現3貓一龜

當局今日（29日）交代最新火災搜救進展，警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻指，繼消防昨日（28日）進行撲滅工作後，警方隨即接手現場，進行搜索遺體蒐集證據，進行調查及善後工作，以了解事件成因。

警方經進行初步勘察評估，今日已動員超過600位災難受害者辯認組（俗稱DVIU）， 進入較遲起火、較早熄滅火種的兩幢樓宇，分別為A座宏仁閣、B座宏道閣。有關兩幢大廈溫度大幅下降，相關部門確認樓宇結構安全，配備頭盔、防護衣及防滑鞋安全設備，陸續進入兩幢大廈進行搜索。

直至下午2時半，兩幢大廈的搜索工作已完成，期間並沒發現任何人體遺骸，並在宏仁閣救出3隻貓，以及在宏道閣救出一隻烏龜，有關動物交由愛協處理。

警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢（左一）、民政及青年事務局局長麥美娟（左二）、政務司副司長卓永興（中）、勞工及福利局局長孫玉菡（右二）、警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻（右一）交代最新進展。（林振華攝 ）

警務處新界北總區指揮官助理處長 林敏嫻指，已完成宏仁閣及宏道閣搜查工作，預計額外3至4周完成其餘大廈。（林振華攝）

搜救環境惡劣 嚴重燒毁物品倒塌 昏暗狹窄有積水

警方指，火災後大廈環境非常複雜及昏暗，很多單位嚴重燒毁，並有積水，水深達到小腿，很多物品倒塌，導致搜索空間非常狹窄，大大增加搜索難度。警方已安排足夠人手，到有關大廈逐家逐戶搜索，有進一步消息會通知市民。

林敏嫻表示，警方預計仍需三至四星期的時間，以完成搜救工作，並爭取盡快完成調查工作，以盡快解封予受影響市民。而較早起火及情況嚴重的宏昌閣及宏泰閣則仍未展開工作，因此預計時間較保守。

穿着白色保護衣、戴藍色頭盔的災難遇害者辨認組（DVIU），今早9時許已經陸續集合在宏福苑附近的球場，至上午11時20分，共600名DVIU人員進入大廈。其間部份人曾用發泡膠箱盛載物品，也曾拿走一塊長方形的板，疑是火警中的證物。

宏福苑大火第四日，DVIU進入火場調查。（翁鈺輝攝）

DVIU 1975年成立 目的：災難中快速準確人道地辨認遺體

災難遇害者辨認組於1975年成立，成員隸屬警方刑事偵緝訓練科，全部以兼任性質，現時成員約640人。災場往往涉及大範圍，成員以科學的方法，協助分清不同區域，加快工作流程。

1972年6月18日寶珊道發生山泥傾瀉，事故令政府及警務處高層意識到必須擁有一支有系統、專業的隊伍，專門應付涉及大量傷亡的災難（包括空難、海難、火災、爆炸等），以確保遺體能被快速、準確、人道地辨認，並為死因調查提供可靠證據。

經過約3年籌備，最終於1975年正式成立「災難遇害者辨認組」（Disaster Victim Identification Unit），成為亞洲最早成立此類專業隊伍的執法機構之一。所有參加刑事偵緝（CID）訓練課程的警員，必須接受為期2.5天的DVIU專業訓練並通過考核。

主要職責

1)災場搜尋與記錄：將現場以航拍圖劃分為小格，4人一小隊，直線並肩搜查，每次只處理一具遺體/殘肢，避免混亂；詳細記錄發現位置、時間、遺體狀態、身邊財物；使用RFID無線射頻辨識系統（與創科局合作研發，2015年起使用），電子標籤精準記錄遺體位置。

2)遺體處理與運送：穿全套白色保護衣、口罩、手套、橙色頭盔。每隊攜帶約10磅背包，內有大小屍袋（成人/兒童/殘肢）、木標桿、簡易挖掘工具、即影即有寶麗萊相機（避免家屬直接看到過於血腥的數碼相）、紙質表格、平板電腦。進出搜尋區必須消毒，遺體先入膠袋貼標籤，再入帆布屍袋，然後送到臨時殮房。

3)殮房辨認與家屬協助：憑銀包、手機、衣物、飾物、紋身、身體特徵等辨認身份。必要時交政府化驗所提取指紋或DNA；陪同驗屍官工作，最後由家屬作最終確認。

重大出勤紀錄

1996年嘉利大廈五級火（41死，遺體燒焦難辨認）

2003年屯門公路九巴墮橋

2004年南亞海嘯（遠赴泰國辨認38具港人遺體）

2008年龍鼓水道撞船

2012年南丫島海難（39死，遺體浸水發脹，150人出動）

2013年埃及熱氣球事故（海外出勤）

2018年大埔公路九巴翻車（19死63傷，約300人出動）

心理衝擊與支援

由於成員需要處理火災燒焦遺體、海難發脹遺體、兒童遺體等最難面對。每次任務後1星期內必須見警察臨床心理學家評估，4至6星期恢復正常，嚴重者需看精神科。

技術發展

2015年起引入RFID無線射頻辨識系統（仍與紙本雙軌進行，國際慣例）。開發中的DVIS（Disaster Victim Identification System）電子系統，2018年後陸續投入使用。保留寶麗萊即影即有相機，方便篩選照片，減低對家屬二次傷害。