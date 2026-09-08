施政報告｜據報康文署與國家博物館籌劃成就館　明年辦大型專展

新一份《施政報告》下周三（16日）發布，有報道指，擬在北都古洞北市中心設立的「國家發展和成就館」，目前正由康文署、中國國家博物館、中國共產黨歷史展覽館等機構商討籌劃，以專館形式展示國家在科技、文化、體育等不同方面的重大發展和成就。而署方轄下博物館明年將舉辦介紹國家發展和成就的大型專題展覽。



康文署轄下博物館明年將舉辦介紹國家發展和成就的大型專題展覽。（資料圖片）

根據《文匯報》引述消息指，康文署、中國國家博物館、中國共產黨歷史展覽館等機構商討籌劃「國家發展和成就館」，以專館形式展示國家在科技、文化、體育等不同方面的重大發展和成就，同時彰顯香港的獨特優勢以及其融入和服務國家發展大局的重要角色。

報道指，據知康文署轄下博物館明年將舉辦介紹國家發展和成就的大型專題展覽，並會和內地文博機構合作，加強策展豐富度和周邊活動。

愛國主義教育工作小組組長陳清霞形容，專館有望成為極具價值的愛國主義教育基地，可涵蓋多個具代表性的範疇，例如航天領域的嫦娥探月、載人航天工程；重大賽事與體育事業發展成果；以及科技自立自強、文化傳承創新等主題。

至於教育配套方面，陳清霞認為，專館可成為學校的「第二課堂」，設立小小導賞員、專題講座、工作坊等活動；亦可參考現有文博合作經驗，開發流動數碼展覽套件，把部分內容帶到不同地區學校。