政府上半年就博物館規劃諮詢　議員倡李小龍館、國家成就館設北都

政府早前提出將現時香港科學館改建成「國家發展成就館」，並將科學館搬至沙田文化博物館現址，原來文化博物館將「殺館」。文化體育及旅遊局署理局長劉震今日（10日）在立法會上重申方案屬初步構思，今年上半年會就整體博物館規劃向立法會各持分者諮詢。



多名議員在會上提出意見，包括建議增設李小龍館、金庸及倪匡等專館、海洋海鮮相關博物館等，也有議員提出將兩個國家發展及抗戰博物館置於北部都會區。



▼香港文化博物館面臨「殺館」▼



+ 46

文化體育及旅遊局署理局長劉震今日出席立法會大會，回應議員就博物館規劃的口頭質詢時，重申搬遷科學館至沙田文化博物館的建議只屬初步構思，今年上半年會就香港博物館整體規劃及未來發展問意見，包括諮詢立法會及持分者等，又再次澄清「殺館、丟館藏」屬別有用心人士製造的謠言，重申重視每一件館藏。

多名議員在會上就未來博物館規劃提出意見，其中新民黨李梓敬建議回應社會議，增設李小龍館紀念已故武打影星李小龍；鄉議局界別議員劉業強贊成興建李小龍館，同時應為已故知名作家金庸及倪匡等增設專館或常設的展覽。

劉震回覆指，現時除了每年會舉辦流行文化節外，在文化博物館也會有特定展廳推流行文化，強調康文署整合博物館方向之一，是物色大眾有興趣的題材，現時文化博物館已為李小龍設專廳及為金庸設專館，政府對設流行文化館計劃抱開放態度，歡迎社會提出意見。

署理文化體育及旅遊局局長劉震。（資料圖片/林靄怡攝）

劉震也提到，現時部份藝術館藏較分散，初步構思在港島南區、海洋公園附近增設香港藝術館分館，選址是考慮到近年南區不少藝術畫廊進駐，加上黃竹坑藝術館新址啟用。他指由於地址鄰近海洋公園，會與園方商討合作，盼有協同效應推動旅遊。

身兼博物館專家顧問的選委會界別議員劉智鵬則提出，香港三面環海、海鮮名滿天下，認為與其為已有主題博物館設分館，不如在海洋公園位置增設與海洋、海洋生物相關的博物館及探知館。劉則稱海洋公園面積較大，可與園方研究增設。

另一選委會界別議員尚海龍亦建議，將計劃興建的兩個國家成就、抗戰歷史博物館，放在北部都會區，因市區發展飽和，改建及重建成本較大；劉震則稱相關國家專館應設在市中心交通便利地點方便參觀，「要較大空間，展現舉世觸目成就」，並指正與發展局及相關部門研究物色最佳方案，也會諮詢及參考國家相關部委及博物館意見。

海洋公園。（資料圖片/陳葦慈攝）

另外，另一選委界議員周文港指科學館過去30多年甚少更新展品，藏品也較殘舊，「儼如一個香港科學歷史博物館」，認為當局應借契機改善，「就算一個深圳龍崗區，自己都有三館一城，入面好多好好玩嘅嘢，有宇宙、航天科技等等。」

劉震則回應指明白科學館深受歡迎，盼日後有更多空間展示豐富素材，強調局方會虛心聆聽，及重申現時搬遷計劃只屬初步構想，仍待向持分者諮詢後才落實方案。