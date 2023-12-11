楊潤雄稱可另覓地建國家成就館　反駁「殺」文化館移除港文化說法

政府計劃成立「國家發展和成就專館」，選址在尖東的科學館現址，將科學館搬遷到沙田的香港文化博物館；文化博物館去向則未有定案，面臨「殺館」，館藏資料將散落到其他博物館再重新整合和重置。



立法會民政及文化體育事務委員會今日（11日）開會討論相關事宜，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，政府認為科學館於現址擴建未必能夠達到最理想的效果，搬遷至新址可令展覽面積超過一倍，容納航天科技的展品，但目前提出方案只屬初步構思，政府從未放棄尋找一個新土地興建「國家發展和成就專館」，強調如果能夠有一個全新的博物館設計，一定比改建現行博物館更好。



將香港文化從博物館移除？ 楊：子虛烏有

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，現時香港文化博物館的館藏涵蓋藝術、流行文化、非物質文化遺產，可以考慮整合至香港藝術館，以及建議新增分館、歷史博物館、規劃中的流行文化館以及非物質文化遺產體驗館，「對於有意見認為政府會把香港的文化從博物館移除，呢個完全係子虛烏有，否則政府點解要籌建一個香港嘅流行文化館、非物質文化遺產體驗館呢？」

楊潤雄說，大家都認為科學館需要擴建，但政府認為科學館於現址擴建未必能夠達到最理想的效果，所以政府考慮過搬遷的可能性，以令展覽面積擴充超過一倍，亦可不受目前科學館的高度限制，容納更高更大的展品，例如航天科技展覽。

▼香港文化博物館面臨「殺館」▼



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楊指方案屬「未成熟講法」：距離埋牙仲有好大階段

楊潤雄表示，政府正就專館的未來選址與發展局緊密商討，尋求新的土地，目前提出的構思是初步想法，亦是不涉額外土地的方案，「絕對唔係而家已經埋牙，距離埋牙仲有好大嘅階段。」他續指，目前提出的方案，只是各館未來發展其中一個可以考慮的方向，「如果大家覺得一定要唔可以變，文化館一定要喺度，科學館一定要係返嗰度，我哋亦都可以再諗。」他強調政府從未放棄尋找一個新土地興建國家發展和成就館，政府於文件中提出的方案「可能都係一個未成熟嘅講法。」

千祈唔好話我哋新嘅博物館係取代任何一個博物館，絕對冇呢件事，每一個館都有佢自己嘅目標同作用係到。 文化體育及旅遊局局長楊潤雄

▼香港科學館▼



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狄志遠批不乎成本效益 打散文化博物館予人政治正確讓路

社褔界議員、新思維狄志遠指，興建國家發展及成就專館是好事，但又要搬遷科學館，又要「打散」文化博物館，絕對不乎合成本效益，亦是不聰明的做法，「亦都要畀人覺得係咪一切都要為咗政政治正確而讓路」，希望政府三思。楊潤雄回應稱，政府認為興建其他博物館之後，把文化博物館展品歸類更能發揮展品的作用；如果市民寧願要一個維持原址的科學館，但由於高度而限制展覽範疇，當局當然會考慮大家意見。

他又提及，當局會盡量爭取新土地，利用可用資源設立新專館，「如果能夠有一個全新嘅館我哋去做設計，係一定會好過用一個現行嘅館或者加啲嘢去做。」他指，當局會盡量爭取新土地，利用可用資源設立新專館。

↓↓科學館、歷史博物館原有的擴建計劃↓↓



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馬逢國批評解釋又顧此失彼：唔引起質疑先至怪

選委界立法會議員、前香港藝術發展局主席馬逢國認為，政府向立法會提交的文件內容粗疏，「唔引起啲質疑先至怪」，解釋又顧此失彼，未有交代清楚各館「左郁後郁」後的着落。他認為，重新考慮本港博物館的佈局未嘗不可，如香港科學館可以搬遷至北部都會區，並非必要使用香港文化博物館之地。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛認同現有香港科學館需要提升，而香港文化博物館有其價值，但推廣的文化需要更為聚焦。他又提及，位於中環的展城館佔地約3,200平方米，但參觀人數每年下跌，建議於展城館舉辦臨時展覽介紹國家成就，附近則建設香港大會堂第二期，國家發展及成就博物館則可落戶於此。國家立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜認為，局方需要交代興建各博物館的時間表。

不過，楊潤雄表示，展城館面積不夠大改為國家發展及成就博物館，政府會於明年中向立法會再提交文件，交代博物館的布局。