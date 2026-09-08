港珠澳大橋擬推車上無感通關　李耀培倡保留人工查驗通道助覆核

消息指新一份《施政報告》將公佈港珠澳大橋香港口岸推出「智通行」先導計劃。入境處預計於今年12月，在「無感e-道」的基礎上，利用人工智能配合容貌識別科技，自動識別已預先登記的合資格跨境私家車司機及乘客，實行「車上無感通關」。



選委界立法會議員陳仲尼及中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培今日（8日）在電台節目上均對此表示歡迎，指新措施可大大提升通關效率，惟認為當局須做好技術優化、應急方案及私隱保障。



2026年1月6日，港珠澳大橋出入口。（新華社）

現時跨境私家車使用港珠澳大橋香港口岸出入境時，司機及乘客雖毋須下車，但仍需停下車輛，留在車上向入境處人員遞交身份證或旅行證件，接受目測核對及海關清關手續，過程約需兩至三分鐘；若前往珠海口岸，乘客更需下車過關。

陳仲尼在港台節目《千禧年代》表示，現時車輛仍需停低遞交證件，若利用AI人工智能科技掃描，可令通關更快捷。他透露自己早前亦曾在立法會提出類似建議，並期望長遠能與內地及澳門政府協調，實現三地雙向無感通關。

李耀培則指關員人工核查耗時且繁複，「智通行」將通關時間縮短至一分鐘內；現時前往珠海口岸人和車仍要分開過關，屬於數十年前的低效模式，希望內地未來亦能引入類似新科技。

立法會議員陳仲尼。（資料圖片／陳葦慈攝）

料實際運行多挑戰 宜設清晰覆核機制

對於新科技在實際應用上的挑戰，陳仲尼與李耀培均指出，車內光線不足、狂風大雨導致車窗有水珠，甚至乘客坐姿不佳、配戴口罩或太陽眼鏡等，均可能影響鏡頭及人工智能對生物特徵的識別準確度。

李耀培又指，由於車廂環境複雜，如貼有隔熱紙、車外光線變化，以至乘客佩戴口罩或帽子等，均有機會干擾光學鏡頭或AI系統的鏡頭捕捉與面部識別，「如果出現識別唔出嘅情況，是唔是代表過唔到關？咁需要有一個清晰嘅覆核機制。」

他建議當局除設置後備鏡頭外，必須保留備用的人工查驗通道。若系統未能成功識別，可即時指示車輛駛往約50米外的人工通道，由海關或入境處人員接手跟進，避免後方車輛造成擠塞。同時，當局亦應提供清晰指引，提醒司機及乘客在進入通關區域時保持車廂光線充足、適當面向鏡頭，以確保識別順利。

香港汽車會會長李耀培。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

承認市民對私隱保障有疑慮 應設自願登記機制

陳仲尼補充指，長遠希望特區政府能與內地及澳門有關部門緊密協商，將「自通行」推展至三地雙向適用。他強調，若單靠香港口岸簡化程序，但車輛返回內地或澳門時仍須沿用舊有下車過關模式，節省時間的效果將會大打折扣。

對於系統涉及收集車內人員容貌特徵等敏感生物數據，陳仲尼承認市民對私隱保障有疑慮，認為計劃應設有自願登記機制，給予市民選擇權；同時，政府必須公開承諾以最高級別的加密技術處置相關數據，並嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》，「要給市民一顆定心丸」，方能順利推展智慧口岸建設。