李卓興校長不滿被炒　在勞審處向校方追逾90萬　校方拒和解12月審

屯門新會商會中學前校長李卓興，今年5月率團到新加坡交流時，被指曾以粗言對待當地保安員。校董會其後將李解僱。李認為屬不合理解釋，早前向勞資審裁處興訴，要求賠償逾90萬元。



李的案件(LBTC3106/2026)，今(8日)在勞審處作簡短提訊，審裁官沈其亮指案件關鍵在李的不當行為，是否嚴重致能即時解僱，校方拒絕和解，案件排期於12月1日開審。



申索人李卓興，兩名被告：新會商會中學法團校董會，及僑港新會商會教育機構有限公司，校方今由校監趙子基代表應訊。

屯門新會商會中學前李卓興認為遭到不合理解僱，向校方追討約96萬。（學校YouTube頻道圖片)

有網民早前在社交平台發布短片，指屯門新會商會中學時任校長李卓興，在於新加坡研學團與當地保安爭執時爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

亦有片段指時任校長李卓興，在該次交流團中，在旅遊巴上與學生玩「接銀紙」遊戲。（chipmunk.28061487@Threads）

李認為在沒有正當理由下遭解僱

李在申索書指，校方沒給充份的通知或代通知金，便終止其僱傭合約，認為他是在沒正當理由下遭解僱。他除追討代通知金，亦有就疾病津貼、7日人工補償、公積金計差額、遣散費，及長期服務金等，追討約96萬。李今向法庭確認，將不會就疾病津貼及公積金等作追討。

官指關鍵在李的行為是否重致可即時解僱

沈官指本案關鍵，在於李的行為是否嚴重致可即時解僱，若其行為不夠嚴重，校方是否有其他合理理由作出這決定，又透露現時校方主要依賴李在5月21日在旅遊團的「玩遊戲事件」，及5月22日的「旅遊巴事件」的影片為證。

校方稱有要求李作解釋

校方代表其後補充，旅遊團結束後，校方在5月22日曾要求李解釋，李承認兩件事件，雖然李解釋他是為了保護學生，但在旅遊巴事件中，旅遊巴停在雙黃線，違反交通規例在先，李身為校長卻大聲呼喝。此外，李在同月26日停職，6月2日已被解僱。校方在李遞交病假紙前，已透過電郵、掛號信件等方式通知李校方的解僱決定，故不考慮和解。沈官遂排期至12月1日下午開審。