新會商會中學校董會不接受爆粗校長李卓興辭職　即炒不賠代通知金

屯門新會商會中學校長李卓興5月22日在新加坡交流團期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與當地兩名非華裔女保安爭執並辱罵對方，其後他向校董會提交辭職信。



法團校董會今（6月3日）表示，不接受李卓興的辭職申請，因其辭職信要求的生效日期為8月31日，若他在此前仍任職校長的話，將會嚴重影響學校的正常運作，令校內教師學生不能盡快重新前行。校董會又批評李卓興行為不僅破壞校譽，亦貶損辦團多年興學育才的功勞，決定即時解僱李卓興，亦引用《僱傭條例》第9條，可以毋須給予通知或代通知金。



有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，在旅遊巴上與學生玩「接銀紙」遊戲，並稱「嗱，啲女人好貪心㗎」。（chipmunk.28061487@Threads）

新會商會中學校長李卓興上月底在新加坡交港流團期間，涉爆粗辱罵當地女保安。從網民發布的短片所見，李卓興當時以粗口辱罵女保安，並喝令對方「you shut up（你收聲）」。李並以廣東話、疑帶有女性性器官用字指罵她們，說「X咩X，X你阿媽」。後方有一名女職員嘗試將李拉後調停，但未成功。李又着對方「行開啦你！」

屯門新會商會中學李卓興(中）。(網上圖片)

屯門新會商會中學李卓興。（學校YouTube頻道圖片)

李卓興早前接受《點新聞》訪問，期間落淚致歉。（《點新聞》）

李卓興早前接受《點新聞》訪問，就事件鞠躬致歉。（《點新聞》）

事件發酵至今約一周半，新會商會中學法團校董發聲明，指於5月28日收到李卓興的辭職信，其要求的生效日期是8月31日。不過，辦學團體商討後，決定不接受李卓興的辭職的申請，並指示法團校董會即時解僱李卓興，免去他在新會商會中學一切的職務。法團校董會認為，若果他在本年8月31日前仍然任職校長的話，將會嚴重影響學校的正常運作，令校內教師學生不能盡快重新前行。

屯門新會商會中學校董會決定即時解僱校長李卓興。（資料圖片/馬耀文攝）

法團校董會表示，就李卓興在新加坡的粗鄙行為引起不安，向香港及新加坡各界人仕衷心致歉。法團校董會已指示學校持續留意學生及家長的情緒，有需要時給予適當的輔導。法團校董會亦會指示學校審視給教職人員的行為指引，監察及確保學校教師遵循教師應有的專業操守及行為規範，要求教師以身作則，嚴以律己，修養品格，引導學生修養品格，追求高尚情操。

另外，法團校董會將成立一個專責團隊，由有經驗的教育界人仕作為成員，重新檢視學校的行政、人事管理等，及向法團校董會提出建議。