校長李卓興被即炒｜僱傭條例第9條　僱主4情況可即時解僱不用賠

屯門新會商會中學校長李卓興早前在新加坡交流團期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與當地名非華裔女保安爭執並辱罵對方，其後向校董會提交辭職信。不過，法團校董會昨日（6月3日）表示，不接受李卓興的辭職申請，並即時解僱李卓興，亦引用《僱傭條例》第9條，可以毋須給予通知或代通知金。

今次學校引用《僱傭條例》第9條來炒校長，其實各位打工仔對這條條例了解幾多呢？公司是否可以輕易引用這個條例炒人，而不用給予通知或代通知金呢？這種情況下，又有沒有遣散費或長期服務金呢？未放的年假又會怎樣處理呢？《開罐》為大家一文睇清。



根據報道，法團校董會解釋，他們不接受李卓興的辭職申請，理由是其辭職信要求的生效日期為8月31日，但校董會認為，若李在此前仍任職校長的話，將會嚴重影響學校的正常運作，令校內教師學生不能盡快重新前行。校董會更批評李卓興行為不僅破壞校譽，亦貶損辦團多年興學育才的功勞，故決定即時解僱李卓興，亦引用《僱傭條例》第9條，可以毋須給予通知或代通知金。

屯門新會商會中學李卓興。（學校YouTube頻道圖片)

什麼是《僱傭條例》第9條？

《僱傭條例》第9條，可以說是在勞資關係中，被視為終止僱傭關係的「極刑」。這條法例賦予僱主即時解僱的權力。如果僱員在與其僱傭有關的事宜上犯下以下四種情況之一時，僱主可以毋須給予預先通知或支付代通知金而終止僱傭合約。

1. 故意不服從僱主合法而合理的命令；

2. 行為不當（例如干犯嚴重刑事罪行、嚴重違反誠信）；

3. 犯下欺詐或不忠實行為；或

4. 慣常疏忽職責。

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公司是否可輕易引用第9條炒人？

即時解僱是一項非常嚴重的紀律處分。在法律層面上，舉證責任完全在僱主身上。僱主必須擁有極其充分、無可辯駁的證據，證明僱員犯了上述非常嚴重的過失，或者在公司多次發出書面警告後仍完全沒有改善。

如果僱主只是因為一般的行政爭執、工作表現未達標、在未累積足夠嚴重警告的情況下草率引用第9條，一旦僱員向勞資審裁處提出申索，法庭有機會會判僱主屬於「不合理及不合法解僱」。屆時僱主不僅要補回代通知金，還可能要面對額外的僱傭賠償或罰款。

《我要準時下班》劇照

若即時被解僱有無遣散費／長期服務金？

根據《僱傭條例》，無論該名員工在公司的年資有多長，只要僱主是合理引用第9條即時解僱， 該名員工就會喪失領取遣散費或長期服務金的權利。

因為這兩項補償在法律上的基礎，是建立在員工「非因犯嚴重過失而被解僱」的前提下。若因自身嚴重行為不當被「炒」，法律並不會保障這兩筆款項。

《我要準時下班》劇照

《僱傭條例》第9條下，未放的年假是否可以變現？

即時解僱後，僱主除了無需支付代通知金、遣散費或長期服務金外，按比例年假薪酬、按比例年終酬金一樣無須支付。不過，僱主仍須支付累積的工資、假日薪酬、累積的年假薪酬和其他應付未付的款項。

僱員一般被炒僱主會點賠？

根據僱傭條例，終止僱傭合約的一方，需給予另一方代通知期或代通知金。而其中影響最大的就是長期服務金或遣散費，如僱主解僱員工，而該僱員工作滿2年，享有遣散費，而工作滿5年則享有長期服務金。

假如合約有訂明雙糧或年終花紅，如遭解僱，僱主是需要按比例支付部分雙糧或年終花紅，以及要按比例付年假薪酬。

因此有不少老閭寧願日對夜對互看不順眼，也不會主動解僱對方，不過其實「被炒」前也有不少可以觀察的跡象，除了感覺自己會和office的社交生活越走越遠外，老闆更會軟硬兼施，比如：突然對你好好，甚麼東西也不用做，日日遊手好閒；又或者突然好多棘手的工作做，令你無法負擔等等，讓你耐不住煎熬而主動辭職。

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如果發現自己不幸遇上以上的跡象，也不用太過傷心，在等到被炒前的一天，不妨自己先搵定下一份工，避免突如其來的消息令你坐食山崩。不過，提提你如果僱主要求僱員主動辭職，有可能涉及不合法解僱僱員的行為。雖然舉證有一定的難度，但感到自己的權益受剝削時，應該記錄相關事情。

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