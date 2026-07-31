DSE2027︱考試費、報名費加約4%　考6科要$3776　各收費一文看清

【DSE收費／加價／考評局】香港考試及評核局今日（31日）公布，綜合考慮各種因素後，明年香港中學文憑考試（DSE 2027）的考試費及報名費上調4%，與去年公布的DSE 2026加幅相若。



以持香港永久身份證學校考生為例，若報考6科、即兩個語文及4個其他科目計算，總考試費為3,776元，自修生連同報名費則收4,395元，而獲半額資助的考生則收1,888元。各類科目收費詳情一文看。



考評局7月31日公布，上調2027年香港中學文憑考試的考試費及附加費。（資料圖片）

考評局表示已綜合各種因素，包括整體財政狀況、考試營運所涉及的成本和資源、一般家庭的負擔能力，以及文憑試的競爭力等。（資料圖片）

考評局表示，作為財政獨立的法定機構，收入主要來自考試費及其他評核服務的收費，在釐訂明年DSE文憑試的考試費及附加費時，已綜合考慮各種因素，包括整體財政狀況、考試營運所涉及的成本和資源、一般家庭的負擔能力，以及文憑試的競爭力等，致力取得適當平衡。

2027年DSE自修生考試費按兩原則調整收費

考評局又指，為維持長遠財政穩健，由今年DSE文憑試開始，已按照「用者自付」及「未持有香港永久性居民身份證的考生一般不應獲得補貼」兩項原則，調整適用於自修生的考試收費架構，包括︰

1. 按自修生的居民身分而設兩套不同的科目考試費

2. 以自修生身份參加文憑試的人士，如須提交特殊報考申請，須繳交特殊報考申請費



2027年DSE科目費及報名費按年加4% 加幅與去年相若

考評局續指，明年DSE文憑試的考試費，繼續按照上述兩項收費原則作出調整，具體而言，對持有香港永久性居民身份證的學校考生和自修生，明年DSE文憑試的科目費，以及適用於自修生的報名費，較2026年文憑試上調約4%，加幅與往年相若。

考評局強調，持有香港永久性居民身份證的考生所應繳的考試費，調整後仍未有反映DSE文憑試的全部實際成本，因此考評局仍需為這些考生作出補貼。

2027年中學文憑考試，持香港永久性居民身份證考生收費。（考評局網頁圖片）

DSE 2027學校考生報六科收3776元、自修生4395元

若以學校考生為例，甲類語文科目及其他科目的科目費，分別每科上調31元和21元，即每科語文收808元、其他科目收540元，即以報考6科（兩個語文及4個其他科目）計算，總考試費為3,776元。

自修生方面，由於報名費上調24元，增至619元，若同樣以報考6科（兩個語文及4個其他科目）計算，總考試費為4,395元。

2027年中學文憑考試，未持有香港永久性居民身份證考生收費。（考評局網頁圖片）

2027年DSE非本地考生另設一套科目費 報六科收1.1萬元起

對於未持有香港永久性居民身份證的考生，則會設另一套科目費，並按不同幅度調整，以更全面反映舉辦DSE文憑試的整體實際成本，基於公平性考慮，按考生居民身份制定的兩套科目費安排，會由今年DSE文憑試只適用於自修生，擴展至同時適用於自修生及學校考生。

若以學校考生為例，甲類語文科目及其他科目的科目費，分別每科收2,058元及1,790元，以報考6科（兩個語文及4個其他科目）計算，總考試費為11,276元；自修生連同619元報名費，則收11,895元。

2027年中學文憑考試，半額資助及全額資助所需繳交費用。（考評局網頁圖片）

2027年DSE半額資助考生報六科收1888元

考評局發言人表示，在經濟上有需要的學校考生，如獲在職家庭及學生資助事務處的考試費減免，或屬於正接受綜合社會保障援助的家庭，則以適用於持有香港永久性居民身份證考生的較低科目費，來計算其應繳的考試費。

以獲批半額資助的考生為例，若報考6科（兩個語文及4個其他科目）計算，原本應繳總考試費為3,776元，半額資助後只需付1,888元。而全額資助考生則無需付費。

考評局7月31日公布，按照「用者自付」及「未持有香港永久性居民身份證的考生一般不應獲得補貼」兩項原則，調整適用於自修生的考試收費架構。（資料圖片）

考評局7月31日公布，按照「用者自付」及「未持有香港永久性居民身份證的考生一般不應獲得補貼」兩項原則，調整適用於自修生的考試收費架構。（資料圖片）

2027年DSE內地考場報名費調整 以反映實際營運成本

此外，考評局並指，自2024年文憑試起，以「先行先試」模式在粵港澳大灣區內地城市設立文憑試試點考場，讓合資格港澳籍考生在內地考場應考，試行期為3年，計劃推行初期，由於內地考場的營運成本，包括保密安排、新增設備、考務人員配置，以及運送和保管試卷、答卷和考試物資等支出，仍存在不確定性，故此考評局在其營運經費中預留專款補助部分開支，確保考試順利完成。

考評局認為，隨著試行計劃完成，其恆常提供補助的模式不可持續，之後內地考場的運作須盡量達致收支平衡，為了更全面反映實際營運成本，將調整明年DSE文憑試內地考場的報名費，以支持持續和有效運作。內地考場的報名費只適用於選擇在內地考場應考的合資格港澳籍考生。

2027年中學文憑試自修生的報名費，較2026年文憑試上調約4%，加幅與往年相若。（資料圖片）