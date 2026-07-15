DSE 2026｜首誕狀元倫理與宗教科5**　全港807人應考5**不足6人

中學文憑試DSE 2026今日（15日）放榜，今年有24位狀元創新高，包括14男和10女，當中超級狀元有11位，包括6男5女。單屆狀元數字創新高之餘，他們應考的科目亦值得留意，兩名超級狀元選修科均屬文科，其中聖保羅書院超級狀元朱瑋韜更應考了倫理與宗教科，該科報考人數不足千人，考獲5**的人數更低至個位數，他亦是首名有應考倫理與宗教科的狀元。



聖保羅書院超級狀元朱瑋韜選修倫理與宗教，同屆考獲5**的學生不足6人。

聖保羅書院超級狀元朱瑋韜經濟、歷史、倫理與宗教5**

聖保羅書院超級狀元朱瑋韜選修科為經濟、歷史、倫理與宗教，另有修讀數學科M1，全部均考獲5**的最高級別。他應考的倫理與宗教科只有807名考生，考獲5**的比率低至0.7%，實際人數不足6人。

聖保羅書院超級狀元朱瑋韜，他於中、英、數、經濟、歷史、倫理與宗教、M1均考獲5**。（李可榆攝）

英華女學校超級狀元唐小雅選修科之一包括冷門科目中國文學，只有1,130名考生。

英華女學校超級狀元唐小雅文學5** 全港僅十多人

至於英華女學校的超級狀元唐小雅的選修科則為中國歷史、中國文學、經濟，同樣有修讀M1。她修讀的中國文學科於本屆考試只有1,130名考生，考獲5**的比率只有1.5%，實際人數不足17人。

相對而言，理科狀元們較多選修的科目，5**的比率明顯較高，例如物理（2.8%）、化學（2.5％）、生物（2%）等。另外，5**比率最高的科目為數學M2的3.7%，以上兩位超級狀元修讀的M1則為2.7%。