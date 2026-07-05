神舟二十三號｜科大天韻相機啟用　黎家盈助裝　最快9月常規運行

香港科技大學今日公布，由該校牽頭研製的「天韻相機」日前成功由香港首位載荷專家黎家盈和另外兩位航天員在軌組裝檢測，並成功安裝在中國「天宮」太空站外指定載荷掛點位置，正式投入運作。科大指，天韻相機4個感應器均能成功拍攝影像，成像質量清晰，整體運作表現良好；團隊接着會進行在軌測試，界定數據精度，預計在兩三個月後開啟常規運行。



相機由黎家盈和兩位載荷專家安裝。（載人航天小喇叭微博影片截圖）

由科大牽頭研製的「天韻相機」日前成功由香港首位載荷專家黎家盈和另外兩位航天員在軌組裝檢測，並成功安裝在中國「天宮」太空站外指定載荷掛點位置，正式投入運作。（載人航天小喇叭微博影片截圖）

由科大牽頭研製的「天韻相機」日前成功安裝在中國「天宮」太空站外指定載荷掛點位置，正式投入運作，香港首位載荷專家黎家盈有份協助安裝。（載人航天小喇叭微博影片截圖）

由科大牽頭研製的「天韻相機」日前成功安裝在中國「天宮」太空站外指定載荷掛點位置，正式投入運作，香港首位載荷專家黎家盈（右）有份協助安裝。（載人航天小喇叭微博影片截圖）

科大：天韻相機成像質量清晰 整體運作表現良好

科大指，天韻相機是全球首款輕小型、高分辨率、高精度二氧化碳與甲烷點源協同探測儀；未來兩年或更長時間可提供自主、可控且高度精準的二氧化碳與甲烷排放監測數據。科大稱，現時天韻相機配備的4個分別用於探測二氧化碳、甲烷、氧氣及氣溶膠的感應器均能成功拍攝影像，成像質量清晰，整體運作表現良好；團隊接着會進行在軌測試，界定數據精度，預計在兩三個月後開啟常規運行。

相機由黎家盈和兩位載荷專家安裝。（載人航天小喇叭微博影片截圖）

項目三位負責人包括科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧、土木及環境工程學系系主任兼講座教授張利民，以及跨學科領域學部副教授翟成興。（科大提供）

負責人：反映香港具研製高端航天科研載荷的實力

科大表示，項目三位負責人包括該校土木及環境工程學系講座教授蘇慧、土木及環境工程學系系主任兼講座教授張利民，以及跨學科領域學部副教授翟成興。蘇慧表示，太空站每秒7.7公里速度環繞地球飛行，較地面高速鐵路快近百倍，要在高速運動狀態捕捉清晰而精準的影像，相當高難度，現時儀器運作穩定，反映香港具研製高端航天科研載荷的實力，有能力承擔國家太空站的長期科學任務。

張利民則提到，天韻相機和香港太空人雙雙入駐天宮，共同完成中國太空站第一次對地觀測項目，具有里程碑意義。他表示，天韻相機的觀測覆蓋範圍涵蓋地球大部分陸地與海洋的低至中緯度地區，為不同區域提供一致、可比的溫室氣體監測數據。

中國載人航天工程辦公室今日在微博上載新影片，公開黎家盈的太空生活。（載人航天小喇叭微博影片截圖）

另外，中國載人航天工程辦公室今日在微博上載新影片，除了公開天韻相機安裝過程，亦公開了三位太空人在太空的生活，例如三人做運動的情況。繼上次在太空站成功「烤南瓜」後，黎家盈與與隊友朱楊柱、張志遠一同在太空「烤蛋糕」。